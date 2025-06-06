https://ria.ru/20250606/bulgakov-2021234215.html

Суд признал воду на "Михаиле Булгакове" неподходящей даже для мытья посуды

Суд признал воду на "Михаиле Булгакове" неподходящей даже для мытья посуды - РИА Новости, 06.06.2025

Суд признал воду на "Михаиле Булгакове" неподходящей даже для мытья посуды

Специалисты сочли воду на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, не подходящей даже для мытья посуды, отметив, что ее состав... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:21:00+03:00

2025-06-06T08:21:00+03:00

2025-06-06T08:27:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты сочли воду на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, не подходящей даже для мытья посуды, отметив, что ее состав говорит о "фекальном загрязнении", следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая 2025 года. По данным суда, 29 мая 2025 года на судне было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна". Представитель Роспотребнадзора рассказала в суде о множестве нарушений санитарно-эпидемиологических норм на судне. "В воде найдены колиформные бактерии, также значительно превышено общемикробное число, что говорит о фекальном загрязнении воды, то есть вода грязная и использована быть не может даже для мытья посуды. Возможно, на судне нарушены условия по обеззараживанию воды", - сообщает суд со ссылкой на рассказ свидетеля. Отмечается, что на судебном заседании защитники юридического лица его вину в совершении правонарушения признали частично, пояснили, что большая часть нарушений была незамедлительно устранена, и эта работа продолжается. Все системы водоснабжения прошли дезинфекцию, сообщила сторона защиты, подчеркнув, что нарушения в отношении воды ничем не подтверждены. В настоящее время теплоход не представляет опасности для окружающих, заявили защитники "Московского речного пароходства".

https://ria.ru/20250606/otravlenie-2021219562.html

https://ria.ru/20250430/rospotrebnadzor-2014231277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)