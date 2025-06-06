Рейтинг@Mail.ru
В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/bryansk-2021420451.html
В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области
В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 06.06.2025
В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области
Двадцать пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе 2 детей, остаются на стационарном лечении, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:37:00+03:00
2025-06-06T19:37:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
брянск
алексей кузнецов
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020691701_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_69eeb83acbb9fd5aca1d6e3f3ac06150.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двадцать пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе 2 детей, остаются на стационарном лечении, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших в теракте на железной дороге в Брянской области, в том числе 2 детей", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20250604/poezd-2020932504.html
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020691701_69:0:1029:720_1920x0_80_0_0_a7de6cddd60ad933f6d82ea86743db7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, брянск, алексей кузнецов, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Брянск, Алексей Кузнецов, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области

Кузнецов: 20 пострадавших при ЧП под Брянском остаются на стационарном лечении

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМесто обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двадцать пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе 2 детей, остаются на стационарном лечении, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших в теракте на железной дороге в Брянской области, в том числе 2 детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском
4 июня, 17:58
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияБрянскАлексей КузнецовРЖДОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала