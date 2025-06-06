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В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области

В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 06.06.2025

В стационарах остаются 20 пострадавших при ЧП в Брянской области

Двадцать пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе 2 детей, остаются на стационарном лечении, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:37:00+03:00

2025-06-06T19:37:00+03:00

2025-06-06T19:37:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

брянск

алексей кузнецов

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двадцать пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе 2 детей, остаются на стационарном лечении, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших в теракте на железной дороге в Брянской области, в том числе 2 детей", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20250604/poezd-2020932504.html

брянская область

россия

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происшествия, брянская область, россия, брянск, алексей кузнецов, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области