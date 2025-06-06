Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в Telegram-канале.
Чуть раньше Собянин заявил об уничтожении еще четырех дронов.
В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В последнее время украинские боевики нарастили атаки на российские регионы. При этом они бьют по гражданским объектам. Как отмечали в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь сорвать процесс мирного урегулирования.
Российские военные в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18