Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 06.06.2025 (обновлено: 19:52 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/bpla-2021400489.html
Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву
Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025
Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву
Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:57:00+03:00
2025-06-06T19:52:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
европа
домодедово (аэропорт)
жуковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в Telegram-канале.Чуть раньше Собянин заявил об уничтожении еще четырех дронов.В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В последнее время украинские боевики нарастили атаки на российские регионы. При этом они бьют по гражданским объектам. Как отмечали в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь сорвать процесс мирного урегулирования.Российские военные в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250606/udar-2021304604.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
европа
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сергей собянин, европа, домодедово (аэропорт), жуковский
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Европа, Домодедово (аэропорт), Жуковский

Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в Telegram-канале.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ
Вчера, 13:10
Чуть раньше Собянин заявил об уничтожении еще четырех дронов.
В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В последнее время украинские боевики нарастили атаки на российские регионы. При этом они бьют по гражданским объектам. Как отмечали в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь сорвать процесс мирного урегулирования.
Российские военные в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинЕвропаДомодедово (аэропорт)Жуковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала