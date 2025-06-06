https://ria.ru/20250606/bpla-2021400489.html

Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву

Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025

Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву

Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:57:00+03:00

2025-06-06T17:57:00+03:00

2025-06-06T19:52:00+03:00

происшествия

москва

сергей собянин

европа

домодедово (аэропорт)

жуковский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в Telegram-канале.Чуть раньше Собянин заявил об уничтожении еще четырех дронов.В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В последнее время украинские боевики нарастили атаки на российские регионы. При этом они бьют по гражданским объектам. Как отмечали в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь сорвать процесс мирного урегулирования.Российские военные в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250606/udar-2021304604.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

европа

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, москва, сергей собянин, европа, домодедово (аэропорт), жуковский