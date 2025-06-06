https://ria.ru/20250606/bpla-2021226402.html

На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников

На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025

На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников

Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:24:00+03:00

2025-06-06T06:24:00+03:00

2025-06-06T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

обнинск

калужская область

владислав шапша

россия

безопасность

беспилотники

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры серьезно не пострадали, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены пять БПЛА. Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили. На местах уничтожения работают оперативные группы", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

обнинск

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обнинск, калужская область, владислав шапша, россия, безопасность, беспилотники, происшествия