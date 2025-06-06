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На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 06.06.2025 (обновлено: 07:24 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/bpla-2021226402.html
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников
Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:24:00+03:00
2025-06-06T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
обнинск
калужская область
владислав шапша
россия
безопасность
беспилотники
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры серьезно не пострадали, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены пять БПЛА. Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили. На местах уничтожения работают оперативные группы", - написал он.
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обнинск, калужская область, владислав шапша, россия, безопасность, беспилотники, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Обнинск, Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Безопасность, Беспилотники, Происшествия
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников

Губернатор Шапша: в Обнинске уничтожили 5 БПЛА, обломки повредили 4 авто

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры серьезно не пострадали, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
"Сегодня ночью силами ПВО на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены пять БПЛА. Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили. На местах уничтожения работают оперативные группы", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОбнинскКалужская областьВладислав ШапшаРоссияБезопасностьБеспилотникиПроисшествия
 
 
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