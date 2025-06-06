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На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников
Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:24:00+03:00
2025-06-06T06:24:00+03:00
2025-06-06T07:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу, повреждены четыре машины, пассажиры серьезно не пострадали, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены пять БПЛА. Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили. На местах уничтожения работают оперативные группы", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Обнинск, Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Безопасность, Беспилотники, Происшествия
На границе Обнинска ликвидировали пять беспилотников
Губернатор Шапша: в Обнинске уничтожили 5 БПЛА, обломки повредили 4 авто