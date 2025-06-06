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Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву
Российские военные ликвидировали девять дронов, направлявшихся на Москву, говорится в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:01:00+03:00
2025-06-06T04:01:00+03:00
2025-06-06T04:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали девять дронов, направлявшихся на Москву, говорится в Telegram-канале мэра Сергея Собянина."Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион", — написал он.Незадолго до этого градоначальник рассказал о шести сбитых БПЛА.На месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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