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В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:10:00+03:00
2025-06-06T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
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ивановская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Правительство Ивановской области объявило режим опасности атаки БПЛА