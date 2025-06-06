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На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности - РИА Новости, 06.06.2025
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01:12 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/bezopasnost-2021209941.html
На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности
На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности - РИА Новости, 06.06.2025
На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности
Зарубежные партнеры России на прошедшем в конце мая в Москве международном форуме по безопасности выдвинули ряд конкретных практических предложений по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:12:00+03:00
2025-06-06T01:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зарубежные партнеры России на прошедшем в конце мая в Москве международном форуме по безопасности выдвинули ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам, эти идеи будут глубоко проанализированы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавлявшихся секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций. "Нашими иностранными партнерами был озвучен целый ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам", - сказал Венедиктов. По его словам, все выдвинутые ими инициативы заслуживают внимания и их предстоит глубоко проанализировать. "Вместе с тем, нам уже в принципиальном плане ясно, в том числе, судя по итогам наших отдельных двусторонних переговоров, что позиции государств Глобального Юга и Востока во многом созвучны и идут в русле оглашенных президентом Российской Федерации подходов к формированию новой архитектуры безопасности без ущемления прав и интересов других стран", - подчеркнул Венедиктов. Он отметил, что российская сторона будет подробно изучать прозвучавшие предложения и продолжит консолидацию позиций сторон, чтобы в дальнейшем с единомышленниками продвигать проработанную повестку на других международных платформах, в частности, в рамках ООН.
https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019856840.html
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россия, москва, восток, александр венедиктов, оон, безопасность
Россия, Москва, Восток, Александр Венедиктов, ООН, Безопасность
На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности

Венедиктов: партнеры России выдвинули идеи по региональной безопасности

© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииЗаместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зарубежные партнеры России на прошедшем в конце мая в Москве международном форуме по безопасности выдвинули ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам, эти идеи будут глубоко проанализированы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавлявшихся секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
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"Нашими иностранными партнерами был озвучен целый ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам", - сказал Венедиктов.
По его словам, все выдвинутые ими инициативы заслуживают внимания и их предстоит глубоко проанализировать. "Вместе с тем, нам уже в принципиальном плане ясно, в том числе, судя по итогам наших отдельных двусторонних переговоров, что позиции государств Глобального Юга и Востока во многом созвучны и идут в русле оглашенных президентом Российской Федерации подходов к формированию новой архитектуры безопасности без ущемления прав и интересов других стран", - подчеркнул Венедиктов.
Он отметил, что российская сторона будет подробно изучать прозвучавшие предложения и продолжит консолидацию позиций сторон, чтобы в дальнейшем с единомышленниками продвигать проработанную повестку на других международных платформах, в частности, в рамках ООН.
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