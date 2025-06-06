https://ria.ru/20250606/bezopasnost-2021209941.html

На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности

На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности - РИА Новости, 06.06.2025

На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности

Зарубежные партнеры России на прошедшем в конце мая в Москве международном форуме по безопасности выдвинули ряд конкретных практических предложений по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:12:00+03:00

2025-06-06T01:12:00+03:00

2025-06-06T01:12:00+03:00

россия

москва

восток

александр венедиктов

оон

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154823/39/1548233983_0:205:1712:1168_1920x0_80_0_0_82bdb71894eb3101afd931d843576be5.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зарубежные партнеры России на прошедшем в конце мая в Москве международном форуме по безопасности выдвинули ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам, эти идеи будут глубоко проанализированы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавлявшихся секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций. "Нашими иностранными партнерами был озвучен целый ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам", - сказал Венедиктов. По его словам, все выдвинутые ими инициативы заслуживают внимания и их предстоит глубоко проанализировать. "Вместе с тем, нам уже в принципиальном плане ясно, в том числе, судя по итогам наших отдельных двусторонних переговоров, что позиции государств Глобального Юга и Востока во многом созвучны и идут в русле оглашенных президентом Российской Федерации подходов к формированию новой архитектуры безопасности без ущемления прав и интересов других стран", - подчеркнул Венедиктов. Он отметил, что российская сторона будет подробно изучать прозвучавшие предложения и продолжит консолидацию позиций сторон, чтобы в дальнейшем с единомышленниками продвигать проработанную повестку на других международных платформах, в частности, в рамках ООН.

https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019856840.html

https://ria.ru/20250522/rossija-2018389665.html

россия

москва

восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, восток, александр венедиктов, оон, безопасность