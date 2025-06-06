На форуме в Москве выдвинули предложения по стабильности
Венедиктов: партнеры России выдвинули идеи по региональной безопасности
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииЗаместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зарубежные партнеры России на прошедшем в конце мая в Москве международном форуме по безопасности выдвинули ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам, эти идеи будут глубоко проанализированы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавлявшихся секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
"Нашими иностранными партнерами был озвучен целый ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам", - сказал Венедиктов.
По его словам, все выдвинутые ими инициативы заслуживают внимания и их предстоит глубоко проанализировать. "Вместе с тем, нам уже в принципиальном плане ясно, в том числе, судя по итогам наших отдельных двусторонних переговоров, что позиции государств Глобального Юга и Востока во многом созвучны и идут в русле оглашенных президентом Российской Федерации подходов к формированию новой архитектуры безопасности без ущемления прав и интересов других стран", - подчеркнул Венедиктов.
Он отметил, что российская сторона будет подробно изучать прозвучавшие предложения и продолжит консолидацию позиций сторон, чтобы в дальнейшем с единомышленниками продвигать проработанную повестку на других международных платформах, в частности, в рамках ООН.