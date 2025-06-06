Украинские беспилотники атаковали Энергодар
Мэр Энергодара Пухов: пять украинских БПЛА атаковали Энергодар
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять вражеских БПЛА атаковали Энергодар Запорожской области, ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
"На данный момент зафиксировано 5 БПЛА противника. Два из них были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два – упали в районе проспекта Строителей", - написал Пухов.
По его словам, возгораний, разрушений и пострадавших нет.
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"ВСУ Украины снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий - в данный момент в Калининграде идут переговоры (гендиректора МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси и (гендиректора "Росатома" Алексея - ред.) Лихачева", - добавил он.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что генеральный директор "Росатома" и глава МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценку текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС.
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