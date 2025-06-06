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Украинские беспилотники атаковали Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 06.06.2025 (обновлено: 13:18 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/bespilotniki-2021300556.html
Украинские беспилотники атаковали Энергодар
Украинские беспилотники атаковали Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025
Украинские беспилотники атаковали Энергодар
Пять вражеских БПЛА атаковали Энергодар Запорожской области, ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, заявил мэр города Максим Пухов в своем... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:01:00+03:00
2025-06-06T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
омон россии
магатэ
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять вражеских БПЛА атаковали Энергодар Запорожской области, ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале."На данный момент зафиксировано 5 БПЛА противника. Два из них были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два – упали в районе проспекта Строителей", - написал Пухов.По его словам, возгораний, разрушений и пострадавших нет."ВСУ Украины снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий - в данный момент в Калининграде идут переговоры (гендиректора МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси и (гендиректора "Росатома" Алексея - ред.) Лихачева", - добавил он.Ранее источник РИА Новости сообщал, что генеральный директор "Росатома" и глава МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценку текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
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энергодар, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, омон россии, магатэ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ОМОН России, МАГАТЭ, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Энергодар

Мэр Энергодара Пухов: пять украинских БПЛА атаковали Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять вражеских БПЛА атаковали Энергодар Запорожской области, ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
"На данный момент зафиксировано 5 БПЛА противника. Два из них были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два – упали в районе проспекта Строителей", - написал Пухов.
По его словам, возгораний, разрушений и пострадавших нет.
«
"ВСУ Украины снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий - в данный момент в Калининграде идут переговоры (гендиректора МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси и (гендиректора "Росатома" Алексея - ред.) Лихачева", - добавил он.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что генеральный директор "Росатома" и глава МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценку текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныОМОН РоссииМАГАТЭПроисшествия
 
 
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