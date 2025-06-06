https://ria.ru/20250606/bespilotniki-2021300556.html

Украинские беспилотники атаковали Энергодар

Украинские беспилотники атаковали Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025

Украинские беспилотники атаковали Энергодар

Пять вражеских БПЛА атаковали Энергодар Запорожской области, ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, заявил мэр города Максим Пухов в своем... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:01:00+03:00

2025-06-06T13:01:00+03:00

2025-06-06T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

омон россии

магатэ

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пять вражеских БПЛА атаковали Энергодар Запорожской области, ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале."На данный момент зафиксировано 5 БПЛА противника. Два из них были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два – упали в районе проспекта Строителей", - написал Пухов.По его словам, возгораний, разрушений и пострадавших нет."ВСУ Украины снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий - в данный момент в Калининграде идут переговоры (гендиректора МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси и (гендиректора "Росатома" Алексея - ред.) Лихачева", - добавил он.Ранее источник РИА Новости сообщал, что генеральный директор "Росатома" и глава МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценку текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, омон россии, магатэ, происшествия