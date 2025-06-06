https://ria.ru/20250606/bespilotnik-2021220373.html
Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников
Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025
Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников
Отражена атака уже десяти дронов, целившихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:38:00+03:00
2025-06-06T04:38:00+03:00
2025-06-06T04:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отражена атака уже десяти дронов, целившихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал с интервалом 12 минут, что силы ПВО уничтожили три, а затем шесть беспилотников, направлявшихся на столицу."ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву", — написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников
Собянин: силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших в Москву