https://ria.ru/20250606/bespilotnik-2021220373.html

Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников

Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025

Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников

Отражена атака уже десяти дронов, целившихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:38:00+03:00

2025-06-06T04:38:00+03:00

2025-06-06T04:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отражена атака уже десяти дронов, целившихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал с интервалом 12 минут, что силы ПВО уничтожили три, а затем шесть беспилотников, направлявшихся на столицу."ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву", — написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин