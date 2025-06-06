https://ria.ru/20250606/berlin-2021344485.html
Главу офиса "России сегодня" в Берлине не выпустили с рейса в ФРГ
Главу офиса "России сегодня" в Берлине не выпустили с рейса в ФРГ - РИА Новости, 06.06.2025
Главу офиса "России сегодня" в Берлине не выпустили с рейса в ФРГ
Немецкая полиция не выпустила главу офиса медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова с рейса из Москвы. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:26:00+03:00
2025-06-06T15:26:00+03:00
2025-06-06T16:31:00+03:00
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БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. Немецкая полиция не выпустила главу офиса медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова с рейса из Москвы."Меня не пустили с рейса и вынуждают либо купить обратный билет, либо мне придется ночевать тут и лететь той же авиакомпанией, рейсом которой я прилетел сегодня", — рассказал он РИА Новости по телефону. Феоктистов прибыл в Берлин, чтобы помочь семье с переездом. На вопрос, как его родственники соберутся и переедут без его помощи, полицейские лишь посоветовали обратиться в посольство."Решение о непродлении ВНЖ было принято немецкими властями во время моего отсутствия в Германии. Мне банально не дают увидеть мою семью", — подчеркнул он.В среду стало известно, что земельное миграционное ведомство Германии не продлило Феоктистову вид на жительство и потребовало покинуть страну до 19 августа, иначе его выдворят принудительно.По мнению ведомства:Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва примет ответные меры против немецких журналистов в России.
https://ria.ru/20250603/mid-2020739236.html
https://ria.ru/20250402/es-2008924870.html
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берлин (город), в мире, россия, москва, мария захарова, миа "россия сегодня"
Берлин (город), В мире, Россия, Москва, Мария Захарова, МИА "Россия сегодня"
Главу офиса "России сегодня" в Берлине не выпустили с рейса в ФРГ
Главу офиса "России сегодня" в Берлине Феоктистова не выпустили с рейса в ФРГ
БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. Немецкая полиция не выпустила главу офиса медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова с рейса из Москвы.
"Меня не пустили с рейса и вынуждают либо купить обратный билет, либо мне придется ночевать тут и лететь той же авиакомпанией, рейсом которой я прилетел сегодня", — рассказал он РИА Новости по телефону.
Феоктистов прибыл в Берлин, чтобы помочь семье с переездом. На вопрос, как его родственники соберутся и переедут без его помощи, полицейские лишь посоветовали обратиться в посольство.
"Решение о непродлении ВНЖ было принято немецкими властями во время моего отсутствия в Германии. Мне банально не дают увидеть мою семью", — подчеркнул он.
В среду стало известно, что земельное миграционное ведомство Германии не продлило Феоктистову вид на жительство и потребовало покинуть страну до 19 августа, иначе его выдворят принудительно.
- продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, "навредило бы политическим интересам Германии";
- еще один аргумент — "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжает работать в медиагруппе.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва примет ответные меры против немецких журналистов в России.