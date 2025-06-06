https://ria.ru/20250606/berlin-2021344485.html

Главу офиса "России сегодня" в Берлине не выпустили с рейса в ФРГ

Главу офиса "России сегодня" в Берлине не выпустили с рейса в ФРГ - РИА Новости, 06.06.2025

Главу офиса "России сегодня" в Берлине не выпустили с рейса в ФРГ

Немецкая полиция не выпустила главу офиса медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова с рейса из Москвы. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:26:00+03:00

2025-06-06T15:26:00+03:00

2025-06-06T16:31:00+03:00

берлин (город)

в мире

россия

москва

мария захарова

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. Немецкая полиция не выпустила главу офиса медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова с рейса из Москвы."Меня не пустили с рейса и вынуждают либо купить обратный билет, либо мне придется ночевать тут и лететь той же авиакомпанией, рейсом которой я прилетел сегодня", — рассказал он РИА Новости по телефону. Феоктистов прибыл в Берлин, чтобы помочь семье с переездом. На вопрос, как его родственники соберутся и переедут без его помощи, полицейские лишь посоветовали обратиться в посольство."Решение о непродлении ВНЖ было принято немецкими властями во время моего отсутствия в Германии. Мне банально не дают увидеть мою семью", — подчеркнул он.В среду стало известно, что земельное миграционное ведомство Германии не продлило Феоктистову вид на жительство и потребовало покинуть страну до 19 августа, иначе его выдворят принудительно.По мнению ведомства:Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва примет ответные меры против немецких журналистов в России.

https://ria.ru/20250603/mid-2020739236.html

https://ria.ru/20250402/es-2008924870.html

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html

берлин (город)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

берлин (город), в мире, россия, москва, мария захарова, миа "россия сегодня"