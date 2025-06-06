https://ria.ru/20250606/belgorod-2021251390.html

Дроны ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, где находился губернатор

Дроны ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, где находился губернатор - РИА Новости, 06.06.2025

Дроны ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, где находился губернатор

Украинские боевики атаковали здание, в котором в это время находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2025

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2025-06-06T10:05:00+03:00

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белгород

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Украинские боевики атаковали здание, в котором в это время находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа", — написал он в Telegram-канале.Другие подробности:В начале мая украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области, пострадали замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия двойной атаки ВСУ на здание суда в Белгороде Украинские дроны дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина, который проезжал рядом в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 2025-06-06T10:05 true PT1M14S

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белгород, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, безопасность