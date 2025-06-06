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ФАС возбудила дело против Т-Банка - РИА Новости, 06.06.2025
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10:40 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/bank-2021258395.html
ФАС возбудила дело против Т-Банка
ФАС возбудила дело против Т-Банка - РИА Новости, 06.06.2025
ФАС возбудила дело против Т-Банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:40:00+03:00
2025-06-06T10:40:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия. КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250430/fas-2014346237.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС возбудила дело против Т-Банка

ФАС возбудила дело против Т-Банка по факту нарушения закона о рекламе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Банкомат Т-Банка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении.
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных
30 апреля, 13:55
По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.
КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
30 января, 13:07
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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