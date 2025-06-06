https://ria.ru/20250606/bank-2021258395.html

ФАС возбудила дело против Т-Банка

ФАС возбудила дело против Т-Банка - РИА Новости, 06.06.2025

ФАС возбудила дело против Т-Банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:40:00+03:00

2025-06-06T10:40:00+03:00

2025-06-06T10:40:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия. КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250430/fas-2014346237.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика