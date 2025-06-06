Рейтинг@Mail.ru
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/avtobus-2021247745.html
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор - РИА Новости, 06.06.2025
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор, пострадали двое взрослых и 12 детей, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:46:00+03:00
2025-06-06T09:46:00+03:00
происшествия
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021225484_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6a4426e214bd022686f4b1b4c4313bc4.jpg
ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор, пострадали двое взрослых и 12 детей, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края. Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку. "12 детей и двое взрослых доставлены в медицинское учреждение после опрокидывания автобуса... Регистратор в перевернувшемся автобусе отсутствовал. Все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий", - сообщает ГИБДД региона. Отмечается, что среди пострадавших педагог и воспитатель группы продлённого дня, а также 12 детей находятся в медицинских учреждениях на обследовании с ушибами: это восемь девочек 2014-2017 годов рождения и четыре мальчика 2012-2015 годов рождения. По данным ведомства, водитель, мужчина 1962 года рождения, не пострадал. Сотрудниками технического надзора управления Госавтоинспекции выявлено нарушение - в тахограф не была вставлена карта водителя (ст.11.23 КоАП РФ "Управление ТС или выпуск на линию транспортного средства без тахографа..."). По факту технического состояния автобуса будет проводится автотехническая экспертиза. Губернатор края Дмитрий Демешин сообщил ранее, что дети - из школы №66. Он дал распоряжение "сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми, проверить техническое состояние автобусов и здоровье водителей".
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
https://ria.ru/20250606/dtp-2021239617.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021225484_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_deb57cd16ebd30153db2fbc6344d9dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, ГИБДД МВД РФ
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор

У попавшего в ДТП под Хабаровском автобуса с детьми отсутствовал регистратор

© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского краяДТП с автобусом в Хабаровском крае
ДТП с автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского края
ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор, пострадали двое взрослых и 12 детей, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.
Последствия столкновения двух автобусов на улице Грина в Северном Бутово в Москве, 6 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
28 апреля, 13:47
"12 детей и двое взрослых доставлены в медицинское учреждение после опрокидывания автобуса... Регистратор в перевернувшемся автобусе отсутствовал. Все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий", - сообщает ГИБДД региона.
Отмечается, что среди пострадавших педагог и воспитатель группы продлённого дня, а также 12 детей находятся в медицинских учреждениях на обследовании с ушибами: это восемь девочек 2014-2017 годов рождения и четыре мальчика 2012-2015 годов рождения.
По данным ведомства, водитель, мужчина 1962 года рождения, не пострадал. Сотрудниками технического надзора управления Госавтоинспекции выявлено нарушение - в тахограф не была вставлена карта водителя (ст.11.23 КоАП РФ "Управление ТС или выпуск на линию транспортного средства без тахографа..."). По факту технического состояния автобуса будет проводится автотехническая экспертиза.
Губернатор края Дмитрий Демешин сообщил ранее, что дети - из школы №66. Он дал распоряжение "сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми, проверить техническое состояние автобусов и здоровье водителей".
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске
Вчера, 09:11
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияДмитрий ДемешинГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала