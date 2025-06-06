https://ria.ru/20250606/avtobus-2021247745.html
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор - РИА Новости, 06.06.2025
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор, пострадали двое взрослых и 12 детей, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:46:00+03:00
2025-06-06T09:46:00+03:00
2025-06-06T09:46:00+03:00
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор, пострадали двое взрослых и 12 детей, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края. Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку. "12 детей и двое взрослых доставлены в медицинское учреждение после опрокидывания автобуса... Регистратор в перевернувшемся автобусе отсутствовал. Все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий", - сообщает ГИБДД региона. Отмечается, что среди пострадавших педагог и воспитатель группы продлённого дня, а также 12 детей находятся в медицинских учреждениях на обследовании с ушибами: это восемь девочек 2014-2017 годов рождения и четыре мальчика 2012-2015 годов рождения. По данным ведомства, водитель, мужчина 1962 года рождения, не пострадал. Сотрудниками технического надзора управления Госавтоинспекции выявлено нарушение - в тахограф не была вставлена карта водителя (ст.11.23 КоАП РФ "Управление ТС или выпуск на линию транспортного средства без тахографа..."). По факту технического состояния автобуса будет проводится автотехническая экспертиза. Губернатор края Дмитрий Демешин сообщил ранее, что дети - из школы №66. Он дал распоряжение "сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми, проверить техническое состояние автобусов и здоровье водителей".
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, ГИБДД МВД РФ
У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор
У попавшего в ДТП под Хабаровском автобуса с детьми отсутствовал регистратор
ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. У автобуса, попавшего в ДТП под Хабаровском, отсутствовал регистратор, пострадали двое взрослых и 12 детей, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.
"12 детей и двое взрослых доставлены в медицинское учреждение после опрокидывания автобуса... Регистратор в перевернувшемся автобусе отсутствовал. Все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных последствий", - сообщает ГИБДД региона.
Отмечается, что среди пострадавших педагог и воспитатель группы продлённого дня, а также 12 детей находятся в медицинских учреждениях на обследовании с ушибами: это восемь девочек 2014-2017 годов рождения и четыре мальчика 2012-2015 годов рождения.
По данным ведомства, водитель, мужчина 1962 года рождения, не пострадал. Сотрудниками технического надзора управления Госавтоинспекции выявлено нарушение - в тахограф не была вставлена карта водителя (ст.11.23 КоАП РФ "Управление ТС или выпуск на линию транспортного средства без тахографа..."). По факту технического состояния автобуса будет проводится автотехническая экспертиза.
Губернатор края Дмитрий Демешин сообщил ранее, что дети - из школы №66. Он дал распоряжение "сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми, проверить техническое состояние автобусов и здоровье водителей".