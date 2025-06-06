https://ria.ru/20250606/avtobus-2021221355.html

В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми

В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми - РИА Новости, 06.06.2025

В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми

Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:11:00+03:00

2025-06-06T05:11:00+03:00

2025-06-06T05:12:00+03:00

происшествия

хабаровский край

хабаровский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. "При опрокидывании автобуса пострадали семь детей. По предварительным данным, сегодня в районе дома 12 улицы Молодёжной села Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вёз детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", - говорится в сообщении. По данным ведомства, предварительно, у автобуса отказала тормозная система. Уточняется, что в салоне в момент ДТП находилось 30 детей. Семеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение с ушибами.

https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html

https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html

хабаровский край

хабаровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, хабаровский район