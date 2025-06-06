Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 06.06.2025 (обновлено: 05:12 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/avtobus-2021221355.html
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми - РИА Новости, 06.06.2025
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми
Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:11:00+03:00
2025-06-06T05:12:00+03:00
происшествия
хабаровский край
хабаровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. "При опрокидывании автобуса пострадали семь детей. По предварительным данным, сегодня в районе дома 12 улицы Молодёжной села Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вёз детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", - говорится в сообщении. По данным ведомства, предварительно, у автобуса отказала тормозная система. Уточняется, что в салоне в момент ДТП находилось 30 детей. Семеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение с ушибами.
https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html
https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html
хабаровский край
хабаровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, хабаровский район
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровский район
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми

Экскурсионный автобус перевернулся под Хабаровском, пострадали семь детей

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
"При опрокидывании автобуса пострадали семь детей. По предварительным данным, сегодня в районе дома 12 улицы Молодёжной села Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вёз детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", - говорится в сообщении.
ДТП в центре Волгограда - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде
1 июня, 20:13
По данным ведомства, предварительно, у автобуса отказала тормозная система.
Уточняется, что в салоне в момент ДТП находилось 30 детей. Семеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение с ушибами.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами
26 января, 12:28
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала