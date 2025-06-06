https://ria.ru/20250606/avtobus-2021221355.html
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми - РИА Новости, 06.06.2025
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми
Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:11:00+03:00
2025-06-06T05:11:00+03:00
2025-06-06T05:12:00+03:00
происшествия
хабаровский край
хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. "При опрокидывании автобуса пострадали семь детей. По предварительным данным, сегодня в районе дома 12 улицы Молодёжной села Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вёз детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", - говорится в сообщении. По данным ведомства, предварительно, у автобуса отказала тормозная система. Уточняется, что в салоне в момент ДТП находилось 30 детей. Семеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение с ушибами.
https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html
https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html
хабаровский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, хабаровский район
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровский район
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми
Экскурсионный автобус перевернулся под Хабаровском, пострадали семь детей