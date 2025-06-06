https://ria.ru/20250606/ataki-2021339745.html

Число кибератак на "Госуслуги" перестало расти, сообщил глава ГК "Солар"

Число кибератак на "Госуслуги" перестало расти, сообщил глава ГК "Солар" - РИА Новости, 06.06.2025

Число кибератак на "Госуслуги" перестало расти, сообщил глава ГК "Солар"

Количество кибератак на портал "Госуслуги" перестало расти, за последние несколько лет не было ни одной успешной попытки взлома, сообщил генеральный директор ГК РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:07:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Количество кибератак на портал "Госуслуги" перестало расти, за последние несколько лет не было ни одной успешной попытки взлома, сообщил генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов. "Удивительно, но как раз таки на "Госуслуги" количество атак (кибератаки - ред.) не растет. На протяжении этих лет не было ни одной сколько-то успешной попытки атаки", - сказал он на Global Digital Forum, который проходит в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он добавил, что кибербезопасность - это не только про то, чтобы "Госуслуги" работали 100% времени на постоянной основе. Кибербезопасность - это про доверие граждан к цифровой технологии, подчеркнул Ляпунов. По его словам, "Госуслуги" защищены. "Это такая большая, многослойная защита", - пояснил Ляпунов. Защита идет на разных уровнях: уровне национальных границ, операторов связи, периметра самого портала. Минцифры РФ неоднократно заявляло, что портал "Госуслуги" невозможно взломать, он хорошо защищен.

https://ria.ru/20250606/ataka-2021313582.html

https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html

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