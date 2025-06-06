https://ria.ru/20250606/ataka-2021313582.html
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД - РИА Новости, 06.06.2025
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД
Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на "РЖД" в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T13:56:00+03:00
ржд
индонезия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
колумбия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2ad652a9517c2af418bc3985a42a68.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на "РЖД" в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."6 июня 2025 года в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО "РЖД". Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость – 2,46 миллиона пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии", - сообщили в пресс-службе.Ранее в пятницу РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Позднее продажа билетов стала вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но компания сообщила, что на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения.
https://ria.ru/20250520/fns--2018035643.html
индонезия
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3e0ca14cdf221775c6106a05eff4426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, индонезия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), колумбия, общество
РЖД, Индонезия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Колумбия, Общество
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД
Роскомнадзор: DDoS-атака на РЖД шла из Индонезии, США, Колумбии, КНР и Бразилии