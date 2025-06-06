https://ria.ru/20250606/ataka-2021313582.html

Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД

Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД - РИА Новости, 06.06.2025

Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на "РЖД" в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:41:00+03:00

2025-06-06T13:41:00+03:00

2025-06-06T13:56:00+03:00

ржд

индонезия

сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

колумбия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2ad652a9517c2af418bc3985a42a68.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на "РЖД" в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."6 июня 2025 года в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО "РЖД". Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость – 2,46 миллиона пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии", - сообщили в пресс-службе.Ранее в пятницу РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Позднее продажа билетов стала вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но компания сообщила, что на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения.

https://ria.ru/20250520/fns--2018035643.html

индонезия

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, индонезия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), колумбия, общество