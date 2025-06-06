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Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД - РИА Новости, 06.06.2025
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13:41 06.06.2025 (обновлено: 13:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ataka-2021313582.html
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД - РИА Новости, 06.06.2025
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД
Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на "РЖД" в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T13:56:00+03:00
ржд
индонезия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
колумбия
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на "РЖД" в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."6 июня 2025 года в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО "РЖД". Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость – 2,46 миллиона пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии", - сообщили в пресс-службе.Ранее в пятницу РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Позднее продажа билетов стала вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но компания сообщила, что на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения.
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индонезия
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ржд, индонезия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), колумбия, общество
РЖД, Индонезия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Колумбия, Общество
Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД

Роскомнадзор: DDoS-атака на РЖД шла из Индонезии, США, Колумбии, КНР и Бразилии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на "РЖД" в пятницу днем, атакующие были из Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"6 июня 2025 года в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО "РЖД". Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость – 2,46 миллиона пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в пятницу РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Позднее продажа билетов стала вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но компания сообщила, что на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения.
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке
20 мая, 13:03
 
РЖДИндонезияСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)КолумбияОбщество
 
 
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