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В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина - РИА Новости, 06.06.2025
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13:55 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/arzamas-2021318783.html
В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина
В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина - РИА Новости, 06.06.2025
В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина
Сотрудники полиции в Арзамасе разыскали школьников, разгромивших уличную выставку ко дню рождения Пушкина, с ними провели беседу, родителей привлекли к... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:55:00+03:00
2025-06-06T13:55:00+03:00
происшествия
арзамас
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Арзамасе разыскали школьников, разгромивших уличную выставку ко дню рождения Пушкина, с ними провели беседу, родителей привлекли к ответственности, сообщили журналистам в ГУМВД России по Нижегородской области. Ранее в Telegram-канале "Подслушано Арзамас" было опубликовано видео, как двое мальчиков среди дня громят устроенную на одной из улиц Арзамаса экспозицию к 226-летию поэта Александра Сергеевича Пушкина. При этом никто из прохожих не пытается остановить юных вандалов. Как рассказали в региональном управлении МВД, заявлений и сообщений от граждан о повреждении выставки в полицию не поступало. Тем не менее после публикации видео с инцидентом была организована проверка. "Полицейские установили личности двоих мальчиков 11 и 12 лет, совершивших противоправные деяния на выставке, посвященной А.С. Пушкину, в Арзамасе. С ребятами и их родителями сотрудники полиции провели профилактические беседы", - сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
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происшествия, арзамас, россия, нижегородская область
Происшествия, Арзамас, Россия, Нижегородская область
В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина

В Арзамасе разыскали школьников, разгромивших выставку к 226-летию Пушкина

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Арзамасе разыскали школьников, разгромивших уличную выставку ко дню рождения Пушкина, с ними провели беседу, родителей привлекли к ответственности, сообщили журналистам в ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в Telegram-канале "Подслушано Арзамас" было опубликовано видео, как двое мальчиков среди дня громят устроенную на одной из улиц Арзамаса экспозицию к 226-летию поэта Александра Сергеевича Пушкина. При этом никто из прохожих не пытается остановить юных вандалов.
Как рассказали в региональном управлении МВД, заявлений и сообщений от граждан о повреждении выставки в полицию не поступало. Тем не менее после публикации видео с инцидентом была организована проверка.
"Полицейские установили личности двоих мальчиков 11 и 12 лет, совершивших противоправные деяния на выставке, посвященной А.С. Пушкину, в Арзамасе. С ребятами и их родителями сотрудники полиции провели профилактические беседы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
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