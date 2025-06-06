https://ria.ru/20250606/arzamas-2021318783.html

В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина

В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина - РИА Новости, 06.06.2025

В Арзамасе нашли школьников, разгромивших выставку ко Дню рождения Пушкина

Сотрудники полиции в Арзамасе разыскали школьников, разгромивших уличную выставку ко дню рождения Пушкина, с ними провели беседу, родителей привлекли к... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:55:00+03:00

2025-06-06T13:55:00+03:00

2025-06-06T13:55:00+03:00

происшествия

арзамас

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Арзамасе разыскали школьников, разгромивших уличную выставку ко дню рождения Пушкина, с ними провели беседу, родителей привлекли к ответственности, сообщили журналистам в ГУМВД России по Нижегородской области. Ранее в Telegram-канале "Подслушано Арзамас" было опубликовано видео, как двое мальчиков среди дня громят устроенную на одной из улиц Арзамаса экспозицию к 226-летию поэта Александра Сергеевича Пушкина. При этом никто из прохожих не пытается остановить юных вандалов. Как рассказали в региональном управлении МВД, заявлений и сообщений от граждан о повреждении выставки в полицию не поступало. Тем не менее после публикации видео с инцидентом была организована проверка. "Полицейские установили личности двоих мальчиков 11 и 12 лет, совершивших противоправные деяния на выставке, посвященной А.С. Пушкину, в Арзамасе. С ребятами и их родителями сотрудники полиции провели профилактические беседы", - сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

https://ria.ru/20250605/stavropole-2021066543.html

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происшествия, арзамас, россия, нижегородская область