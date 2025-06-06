Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 06.06.2025 (обновлено: 18:24 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/arest-2021404733.html
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA. RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает в пятницу... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:16:00+03:00
2025-06-06T18:24:00+03:00
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
ura.ru
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405905_0:0:2258:1271_1920x0_80_0_0_608d353456cf92cb09786913cb6e4d94.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA. RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей.Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа."Избрать в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 4 августа включительно", - огласил судья.
https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html
https://ria.ru/20250606/delo-2021401053.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405905_155:0:2258:1577_1920x0_80_0_0_fe6aaa8ddd257e448bf11148f04a7399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, ura.ru, происшествия, екатеринбург
Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Ura.ru, Происшествия, Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке

Суд в Екатеринбурге арестовал Аллаярова из URA.RU по делу о даче взятки

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA. RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов
5 июня, 21:07
Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.
"Избрать в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 4 августа включительно", - огласил судья.
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Вице-спикер ГД попросил генпрокурора взять на контроль дело URA.RU
Вчера, 18:01
 
Обыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеUra.ruПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала