https://ria.ru/20250606/arest-2021404733.html

Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке

Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025

Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA. RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает в пятницу... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:16:00+03:00

2025-06-06T18:16:00+03:00

2025-06-06T18:24:00+03:00

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

ura.ru

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405905_0:0:2258:1271_1920x0_80_0_0_608d353456cf92cb09786913cb6e4d94.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA. RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей.Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа."Избрать в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 4 августа включительно", - огласил судья.

https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html

https://ria.ru/20250606/delo-2021401053.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, ura.ru, происшествия, екатеринбург