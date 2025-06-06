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Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA. RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает в пятницу... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:16:00+03:00
2025-06-06T18:16:00+03:00
2025-06-06T18:24:00+03:00
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа редактора издания URA. RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей.Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа."Избрать в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 4 августа включительно", - огласил судья.
https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html
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Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Ura.ru, Происшествия, Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке
Суд в Екатеринбурге арестовал Аллаярова из URA.RU по делу о даче взятки