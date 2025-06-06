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Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке

Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025

Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке

Суд в Оренбурге арестовал заместителя начальника управления Росгвардии области по делу о получении взятки, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:20:00+03:00

2025-06-06T16:20:00+03:00

2025-06-06T16:20:00+03:00

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УФА, 6 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге арестовал заместителя начальника управления Росгвардии области по делу о получении взятки, сообщает СУСК РФ по региону. "По ходатайству следственных органов арестован заместитель начальника управления Росгвардии по Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - следует из релиза ведомства. По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый получил лично и через посредника взятку на общую сумму 250 тысяч рублей от директора коммерческой структуры за действия в ее интересах, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Решение об аресте принимал Ленинский районный суд, в избрании мерой пресечения домашнего ареста обвиняемому было отказано. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20250606/starkov-2021346059.html

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россия, оренбург, оренбургская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество