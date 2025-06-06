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Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
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16:20 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/arest-2021362591.html
Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке
Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке
Суд в Оренбурге арестовал заместителя начальника управления Росгвардии области по делу о получении взятки, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:20:00+03:00
2025-06-06T16:20:00+03:00
россия
оренбург
оренбургская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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УФА, 6 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге арестовал заместителя начальника управления Росгвардии области по делу о получении взятки, сообщает СУСК РФ по региону. "По ходатайству следственных органов арестован заместитель начальника управления Росгвардии по Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - следует из релиза ведомства. По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый получил лично и через посредника взятку на общую сумму 250 тысяч рублей от директора коммерческой структуры за действия в ее интересах, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Решение об аресте принимал Ленинский районный суд, в избрании мерой пресечения домашнего ареста обвиняемому было отказано. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
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россия, оренбург, оренбургская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Оренбург, Оренбургская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Замначальника управления Росгвардии Оренбуржья арестовали по делу о взятке

Суд в Оренбурге арестовал замначальника управления Росгвардии по делу о взятке

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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УФА, 6 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге арестовал заместителя начальника управления Росгвардии области по делу о получении взятки, сообщает СУСК РФ по региону.
"По ходатайству следственных органов арестован заместитель начальника управления Росгвардии по Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - следует из релиза ведомства.
Василий Старков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО
Вчера, 15:34
По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый получил лично и через посредника взятку на общую сумму 250 тысяч рублей от директора коммерческой структуры за действия в ее интересах, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Решение об аресте принимал Ленинский районный суд, в избрании мерой пресечения домашнего ареста обвиняемому было отказано.
Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Светлана Гадарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку
Вчера, 15:27
 
РоссияОренбургОренбургская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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