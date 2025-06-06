https://ria.ru/20250606/arest-2021352235.html

Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" заочно арестовали

Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" заочно арестовали - РИА Новости, 06.06.2025

Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по обвинению в мошенничестве и легализации средств,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:55:00+03:00

2025-06-06T15:55:00+03:00

2025-06-06T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по обвинению в мошенничестве и легализации средств, сообщают суды общей юрисдикции. Ранее на сайте МВД РФ была опубликована информация о том, что Барыкин объявлен в розыск по уголовной статье, но не указано, по какой именно. Позже в пресс-службе завода "Красный якорь РИА Новости сообщили, что уголовное дело, возбужденное на Барыкина, не имеет отношения к предприятию. "Суд в столице избрал меру пресечения генеральному директору АО "Завод Красный Якорь", экс-председателю городской Думы города Нижний Новгород. Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барыкина Дмитрия Зотовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ, на срок два месяца 00 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что срок исчисляется с момента передачи Барыкина правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России. Завод "Красный Якорь" является поставщиком продукции для судостроительных заводов и верфей России, а также для ведущих добывающих и промышленных компаний. Барыкин также занимал должность председателя городской думы Нижнего Новгорода с марта 2018 года до конца сентября 2020 год, когда на этот пост был избран Олег Лавричев, которого в данный момент судят в Арзамасе по обвинению в растрате более 22 миллионов рублей и легализации этих средств, а также мошенничестве в особо крупном размере.

https://realty.ria.ru/20250530/sud-2019968767.html

https://ria.ru/20250424/kondrashev-2013262089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, нижний новгород