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Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам - РИА Новости, 06.06.2025
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Шоубиз
 
07:24 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/alibasov-2021230131.html
Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам
Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам - РИА Новости, 06.06.2025
Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам
Мировой суд Москвы взыскал с Бари Алибасова — младшего задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:24:00+03:00
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москва
бари алибасов
совкомбанк
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой суд Москвы взыскал с Бари Алибасова — младшего задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Удовлетворено исковое заявление. Административный истец - ИФНС №3 по городу Москве, административный ответчик - Алибасов Бари Бариевич", - сказали в суде. Отмечается, что решение суда в настоящее время вступило в силу. Сумма долга не уточняется. Ранее суд в Москве взыскивал с сына Алибасова более 8 миллионов рублей невыплаченных долгов по кредиту в пользу ПАО "Совкомбанк".
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москва, бари алибасов, совкомбанк, происшествия, штрафы
Шоубиз, Москва, Бари Алибасов, Совкомбанк, Происшествия, Штрафы
Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам

Суд взыскал с Бари Алибасова — младшего задолженность по налогам и сборам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой суд Москвы взыскал с Бари Алибасова — младшего задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Удовлетворено исковое заявление. Административный истец - ИФНС №3 по городу Москве, административный ответчик - Алибасов Бари Бариевич", - сказали в суде.
Отмечается, что решение суда в настоящее время вступило в силу. Сумма долга не уточняется.
Ранее суд в Москве взыскивал с сына Алибасова более 8 миллионов рублей невыплаченных долгов по кредиту в пользу ПАО "Совкомбанк".
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Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
5 июня, 05:33
 
ШоубизМоскваБари АлибасовСовкомбанкПроисшествияШтрафы
 
 
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