https://ria.ru/20250606/alibasov-2021230131.html

Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам

Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам - РИА Новости, 06.06.2025

Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам

Мировой суд Москвы взыскал с Бари Алибасова — младшего задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:24:00+03:00

2025-06-06T07:24:00+03:00

2025-06-06T07:24:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой суд Москвы взыскал с Бари Алибасова — младшего задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Удовлетворено исковое заявление. Административный истец - ИФНС №3 по городу Москве, административный ответчик - Алибасов Бари Бариевич", - сказали в суде. Отмечается, что решение суда в настоящее время вступило в силу. Сумма долга не уточняется. Ранее суд в Москве взыскивал с сына Алибасова более 8 миллионов рублей невыплаченных долгов по кредиту в пользу ПАО "Совкомбанк".

https://ria.ru/20250605/dolgi-2021003585.html

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