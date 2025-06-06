https://ria.ru/20250606/aeroporty-2021426763.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 06.06.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:55:00+03:00

2025-06-06T19:55:00+03:00

2025-06-06T19:55:00+03:00

домодедово (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250606/dron-2021421667.html

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домодедово (аэропорт), аэропорт "жуковский", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество