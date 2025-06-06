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В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
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19:55 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/aeroporty-2021426763.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:55:00+03:00
2025-06-06T19:55:00+03:00
домодедово (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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домодедово (аэропорт), аэропорт "жуковский", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Домодедово (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 19:46
 
Домодедово (аэропорт)Аэропорт "Жуковский"Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбщество
 
 
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