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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:40:00+03:00
2025-06-06T19:40:00+03:00
2025-06-06T19:40:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", - говорится в сообщении.
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты