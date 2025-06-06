https://ria.ru/20250606/aeroporty-2021420647.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:40:00+03:00

2025-06-06T19:40:00+03:00

2025-06-06T19:40:00+03:00

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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безопасность

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250606/bpla-2021400489.html

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество