Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/aerodrom-2021277015.html
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире - РИА Новости, 06.06.2025
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире
Удары нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:44:00+03:00
2025-06-06T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомир
одесская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Белгород-Днестровский район, удары по складам, поражение техники, удар по портовой логистике... Житомир, удары по складам боеприпасов и по аэродрому", - сказал Лебедев. Кроме того, по его словам, удары по узлам связи нанесены в Харьковской, Черниговской, Черкасской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
житомир
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
житомир, одесская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире

ВС РФ ударили по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Белгород-Днестровский район, удары по складам, поражение техники, удар по портовой логистике... Житомир, удары по складам боеприпасов и по аэродрому", - сказал Лебедев.
Кроме того, по его словам, удары по узлам связи нанесены в Харьковской, Черниговской, Черкасской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирОдесская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала