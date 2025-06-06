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Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире - РИА Новости, 06.06.2025
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире
Удары нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:44:00+03:00
2025-06-06T11:44:00+03:00
2025-06-06T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Белгород-Днестровский район, удары по складам, поражение техники, удар по портовой логистике... Житомир, удары по складам боеприпасов и по аэродрому", - сказал Лебедев. Кроме того, по его словам, удары по узлам связи нанесены в Харьковской, Черниговской, Черкасской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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житомир, одесская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удары по аэродрому в Житомире
ВС РФ ударили по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области