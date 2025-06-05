https://ria.ru/20250605/zhurnalisty-2021024849.html
URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов
URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов - РИА Новости, 05.06.2025
URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов
Издание URA.RU сообщило об обысках в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:36:00+03:00
2025-06-05T09:36:00+03:00
2025-06-05T12:27:00+03:00
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общество
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
екатеринбург
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Издание URA.RU сообщило об обысках в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции."Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области", – говорится в заявлении редакции.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего - передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции, проводимые следователями СК, и приостановке работы головного офиса.URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
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ura.ru, общество, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, екатеринбург, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Ura.ru, Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, Екатеринбург, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов
Издание URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов свердловской редакции