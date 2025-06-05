https://ria.ru/20250605/zhurnalisty-2021024849.html

URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов

URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов - РИА Новости, 05.06.2025

URA.RU сообщило об обысках в квартирах журналистов

Издание URA.RU сообщило об обысках в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:36:00+03:00

2025-06-05T09:36:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

ura.ru

общество

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

екатеринбург

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021028348_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_465e417a75030b552bee5e1a1f157197.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Издание URA.RU сообщило об обысках в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции."Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области", – говорится в заявлении редакции.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего - передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции, проводимые следователями СК, и приостановке работы головного офиса.URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

пермский край

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ura.ru, общество, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, екатеринбург, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге