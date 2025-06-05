https://ria.ru/20250605/zhurnalist-2021042476.html

В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU

В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025

В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех журналистов URA. RU, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:46:00+03:00

2025-06-05T10:46:00+03:00

2025-06-05T12:40:00+03:00

ura.ru

екатеринбург

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех журналистов URA. RU, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сергея Бодрова, Дениса Аллаярова и Анну Салымскую задержали, всех повезли на допрос", – собощил собеседник агентства.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, задержаны, возможная причина происходящего – передача изданию полицейским служебных сведений из ежедневной сводки.Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

екатеринбург

пермский край

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