https://ria.ru/20250605/zhurnalist-2021042476.html
В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU
В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025
В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех журналистов URA. RU, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:46:00+03:00
2025-06-05T10:46:00+03:00
2025-06-05T12:40:00+03:00
ura.ru
екатеринбург
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех журналистов URA. RU, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сергея Бодрова, Дениса Аллаярова и Анну Салымскую задержали, всех повезли на допрос", – собощил собеседник агентства.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, задержаны, возможная причина происходящего – передача изданию полицейским служебных сведений из ежедневной сводки.Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
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ura.ru, екатеринбург, происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Ura.ru, Екатеринбург, Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали третьего журналиста редакции URA.RU
Правоохранители задержали третьего журналиста редакции URA.RU в Екатеринбурге