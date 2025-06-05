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Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом "для чайников" - РИА Новости, 05.06.2025
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17:39 05.06.2025 (обновлено: 17:43 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/zelenskij-2021156788.html
Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом "для чайников"
Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом "для чайников" - РИА Новости, 05.06.2025
Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом "для чайников"
Владимир Зеленский и его команда готовились к встрече с президентом США Дональдом Трампом с помощью курса "Трамп для чайников" от республиканцев, однако встреча РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:39:00+03:00
2025-06-05T17:43:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
джастин трюдо
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда готовились к встрече с президентом США Дональдом Трампом с помощью курса "Трамп для чайников" от республиканцев, однако встреча с американским лидером все равно прошла неудачно, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди десятка высокопоставленных лиц. "Как называет это американский лоббист, который занимается консультированием зарубежных правительств, "Как пережить встречу с Трампом" - это "конек" лоббистов, консультантов и экспертов по нацбезопасности в Вашингтоне... Зеленский и его команда тщательно готовились, прослушав от высокопоставленных республиканцев с Капитолийского холма нечто вроде экспресс-курса "Трамп для чайников" о том, как вести себя с президентом... Однако та самая печально известная встреча все равно полетела под откос", - говорится в материале издания со ссылкой на чиновников, дипломатов и советников. По данным Politico, мировые лидеры были очень встревожены "реалити-шоу" в Овальном кабинете, которое стало для них "огромным уроком". Как заявил изданию один из источников, причина провала Зеленского заключалась в том, что он пытался говорить с Трампом на равных. "Даже если Трамп озвучивает что-то возмутительное, надо определиться, собираетесь ли вы встревать в его речь или не соглашаться с ним, так как если вы будете слишком много ему перечить, то с прицелом на будущее это может быть непродуктивно", - приводит издание мнение Брайана Клоу, бывшего главного советника экс-премьера Канады Джастина Трюдо. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250604/tramp-2020980133.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом "для чайников"

Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом, но все равно провалился

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда готовились к встрече с президентом США Дональдом Трампом с помощью курса "Трамп для чайников" от республиканцев, однако встреча с американским лидером все равно прошла неудачно, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди десятка высокопоставленных лиц.
"Как называет это американский лоббист, который занимается консультированием зарубежных правительств, "Как пережить встречу с Трампом" - это "конек" лоббистов, консультантов и экспертов по нацбезопасности в Вашингтоне... Зеленский и его команда тщательно готовились, прослушав от высокопоставленных республиканцев с Капитолийского холма нечто вроде экспресс-курса "Трамп для чайников" о том, как вести себя с президентом... Однако та самая печально известная встреча все равно полетела под откос", - говорится в материале издания со ссылкой на чиновников, дипломатов и советников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трамп питает враждебность к Зеленскому, пишет NYT
4 июня, 22:58
По данным Politico, мировые лидеры были очень встревожены "реалити-шоу" в Овальном кабинете, которое стало для них "огромным уроком". Как заявил изданию один из источников, причина провала Зеленского заключалась в том, что он пытался говорить с Трампом на равных.
"Даже если Трамп озвучивает что-то возмутительное, надо определиться, собираетесь ли вы встревать в его речь или не соглашаться с ним, так как если вы будете слишком много ему перечить, то с прицелом на будущее это может быть непродуктивно", - приводит издание мнение Брайана Клоу, бывшего главного советника экс-премьера Канады Джастина Трюдо.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Келлог раскрыл важную деталь разговора Трампа с Зеленским
21 марта, 21:10
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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