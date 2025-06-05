Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом "для чайников"
Politico: Зеленский прошел курс общения с Трампом, но все равно провалился
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда готовились к встрече с президентом США Дональдом Трампом с помощью курса "Трамп для чайников" от республиканцев, однако встреча с американским лидером все равно прошла неудачно, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди десятка высокопоставленных лиц.
"Как называет это американский лоббист, который занимается консультированием зарубежных правительств, "Как пережить встречу с Трампом" - это "конек" лоббистов, консультантов и экспертов по нацбезопасности в Вашингтоне... Зеленский и его команда тщательно готовились, прослушав от высокопоставленных республиканцев с Капитолийского холма нечто вроде экспресс-курса "Трамп для чайников" о том, как вести себя с президентом... Однако та самая печально известная встреча все равно полетела под откос", - говорится в материале издания со ссылкой на чиновников, дипломатов и советников.
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По данным Politico, мировые лидеры были очень встревожены "реалити-шоу" в Овальном кабинете, которое стало для них "огромным уроком". Как заявил изданию один из источников, причина провала Зеленского заключалась в том, что он пытался говорить с Трампом на равных.
"Даже если Трамп озвучивает что-то возмутительное, надо определиться, собираетесь ли вы встревать в его речь или не соглашаться с ним, так как если вы будете слишком много ему перечить, то с прицелом на будущее это может быть непродуктивно", - приводит издание мнение Брайана Клоу, бывшего главного советника экс-премьера Канады Джастина Трюдо.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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