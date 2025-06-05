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В США раскрыли дерзкий мятеж в сенате против России - РИА Новости, 05.06.2025
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06:26 05.06.2025 (обновлено: 12:32 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/zagovor-2021005871.html
В США раскрыли дерзкий мятеж в сенате против России
В США раскрыли дерзкий мятеж в сенате против России - РИА Новости, 05.06.2025
В США раскрыли дерзкий мятеж в сенате против России
В США назревает заговор с целью сорвать политику президента США Дональда Трампа в отношении России и развязать войну между двумя сверхдержавами, заявил... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:26:00+03:00
2025-06-05T12:32:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
скотт риттер
линдси грэм*
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В США назревает заговор с целью сорвать политику президента США Дональда Трампа в отношении России и развязать войну между двумя сверхдержавами, заявил американский политический аналитик Скотт Риттер на YouTube."В сенате США устроили открытый мятеж против политики Трампа. Два сенатора — Линдси Грэм* и Ричард Блументал — отправились на Украину и совершили сговор с киевским режимом, чтобы намеренно сорвать политику президента США по завершению конфликта путем переговоров", — сказал он.Аналитик отметил, что есть все признаки существования целой группы заговорщиков, которые хотят втянуть Штаты в войну с Россией. По его словам, это требует срочного решения."Более 80 сенаторов, что проголосовали за проект Грэма* по санкциям, должны быть осуждены по закону Логана вместе с самим Грэмом*. Это открытое противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США. Они не имеют права составлять и руководить международной политикой Вашингтона, и уж тем более вести переговоры за него", — заключил Риттер.Призывы посадить Грэма* звучат уже не первый раз. Ранее бывший советник американского президента Стив Бэннон также говорил о необходимости принять карательные меры в отношении сенатора.На прошлой неделе Грэм* и Блументал прибыли в Киев с визитом. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250605/otnoshenie-2021000610.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт риттер, линдси грэм*
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Риттер, Линдси Грэм*
В США раскрыли дерзкий мятеж в сенате против России

Скотт Риттер: Грэма и его сторонников войны с Россией надо судить за мятеж

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В США назревает заговор с целью сорвать политику президента США Дональда Трампа в отношении России и развязать войну между двумя сверхдержавами, заявил американский политический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"В сенате США устроили открытый мятеж против политики Трампа. Два сенатора — Линдси Грэм* и Ричард Блументал — отправились на Украину и совершили сговор с киевским режимом, чтобы намеренно сорвать политику президента США по завершению конфликта путем переговоров", — сказал он.
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Аналитик отметил, что есть все признаки существования целой группы заговорщиков, которые хотят втянуть Штаты в войну с Россией. По его словам, это требует срочного решения.
"Более 80 сенаторов, что проголосовали за проект Грэма* по санкциям, должны быть осуждены по закону Логана вместе с самим Грэмом*. Это открытое противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США. Они не имеют права составлять и руководить международной политикой Вашингтона, и уж тем более вести переговоры за него", — заключил Риттер.
Призывы посадить Грэма* звучат уже не первый раз. Ранее бывший советник американского президента Стив Бэннон также говорил о необходимости принять карательные меры в отношении сенатора.
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На прошлой неделе Грэм* и Блументал прибыли в Киев с визитом. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.
В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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