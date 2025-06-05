В США раскрыли дерзкий мятеж в сенате против России
Скотт Риттер: Грэма и его сторонников войны с Россией надо судить за мятеж
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В США назревает заговор с целью сорвать политику президента США Дональда Трампа в отношении России и развязать войну между двумя сверхдержавами, заявил американский политический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
Аналитик отметил, что есть все признаки существования целой группы заговорщиков, которые хотят втянуть Штаты в войну с Россией. По его словам, это требует срочного решения.
"Более 80 сенаторов, что проголосовали за проект Грэма* по санкциям, должны быть осуждены по закону Логана вместе с самим Грэмом*. Это открытое противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США. Они не имеют права составлять и руководить международной политикой Вашингтона, и уж тем более вести переговоры за него", — заключил Риттер.
Призывы посадить Грэма* звучат уже не первый раз. Ранее бывший советник американского президента Стив Бэннон также говорил о необходимости принять карательные меры в отношении сенатора.
На прошлой неделе Грэм* и Блументал прибыли в Киев с визитом. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.
В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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