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Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/zaes-2021117743.html
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2025
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:36:00+03:00
2025-06-05T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
энергодар
европа
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее в четверг в пресс-службе станции сообщили, что дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет. "Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, будут уведомлены об атаках на учебно-тренировочный центр", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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днепр (река), энергодар, европа, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Яшина: МАГАТЭ сообщат об атаке дронов ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее в четверг в пресс-службе станции сообщили, что дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет.
"Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, будут уведомлены об атаках на учебно-тренировочный центр", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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