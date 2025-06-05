https://ria.ru/20250605/zaes-2021117743.html

Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2025

Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:36:00+03:00

2025-06-05T15:36:00+03:00

2025-06-05T15:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

энергодар

европа

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее в четверг в пресс-службе станции сообщили, что дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет. "Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, будут уведомлены об атаках на учебно-тренировочный центр", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

днепр (река)

энергодар

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепр (река), энергодар, европа, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия