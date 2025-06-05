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В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке - РИА Новости, 05.06.2025
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16:38 05.06.2025 (обновлено: 17:11 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/zaderzhanie-2021130988.html
В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке
В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке - РИА Новости, 05.06.2025
В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке
Заведующий отделением онкоурологии в Краснодаре Игорь Сосновский задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:38:00+03:00
2025-06-05T17:11:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 5 июн - РИА Новости. Заведующий отделением онкоурологии в Краснодаре Игорь Сосновский задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Заведующего отделением онкоурологии врача Игоря Сосновского задержали за получение взятки сотрудники УФСБ", - рассказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях распространилась информация, что Сосновский был задержан за то, что брал деньги с онкобольных.
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Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия
В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке

В Краснодаре задержали завотделения онкоурологии Сосновского за получение взятки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СОЧИ, 5 июн - РИА Новости. Заведующий отделением онкоурологии в Краснодаре Игорь Сосновский задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Заведующего отделением онкоурологии врача Игоря Сосновского задержали за получение взятки сотрудники УФСБ", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что Сосновский был задержан за то, что брал деньги с онкобольных.
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