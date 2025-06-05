https://ria.ru/20250605/zaderzhanie-2021130988.html

В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке

В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке - РИА Новости, 05.06.2025

В Краснодаре заведующего отделения онкоурологии заподозрили во взятке

Заведующий отделением онкоурологии в Краснодаре Игорь Сосновский задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:38:00+03:00

2025-06-05T16:38:00+03:00

2025-06-05T17:11:00+03:00

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СОЧИ, 5 июн - РИА Новости. Заведующий отделением онкоурологии в Краснодаре Игорь Сосновский задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Заведующего отделением онкоурологии врача Игоря Сосновского задержали за получение взятки сотрудники УФСБ", - рассказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях распространилась информация, что Сосновский был задержан за то, что брал деньги с онкобольных.

https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017203297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, краснодарский край, россия