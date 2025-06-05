Путин призвал использовать кириллицу вместо "каши из латиницы"
Путин призвал использовать кириллицу вместо латиницы в общественном пространстве
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу вместо "каши из латиницы", избавиться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков.
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"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Он отметил, что русские писатели-классики ещё в ХIХ веке иронизировали над подражательством иностранным языкам.
Путин подчеркнул также, что среди основных задач государственной языковой политики повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.
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