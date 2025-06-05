https://ria.ru/20250605/yazyk-2021125048.html

Путин призвал использовать кириллицу вместо "каши из латиницы"

Путин призвал использовать кириллицу вместо "каши из латиницы" - РИА Новости, 05.06.2025

Путин призвал использовать кириллицу вместо "каши из латиницы"

Президент России Владимир Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу вместо "каши из латиницы", избавиться от вульгарных и механических... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:17:00+03:00

2025-06-05T16:17:00+03:00

2025-06-05T16:17:00+03:00

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу вместо "каши из латиницы", избавиться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков. "Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Он отметил, что русские писатели-классики ещё в ХIХ веке иронизировали над подражательством иностранным языкам. Путин подчеркнул также, что среди основных задач государственной языковой политики повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, новости культуры