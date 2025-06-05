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В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ
В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ
Отправлявшая деньги на закупку БПЛА для ВСУ жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ региона. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:57:00+03:00
2025-06-05T14:57:00+03:00
2025-06-05T15:09:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Отправлявшая деньги на закупку БПЛА для ВСУ жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ региона.Установлено, что ялтинка 1990 года рождения с принадлежащего ей банковского счета осуществила перевод денежных средств в виде пожертвования на приобретение ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, используемых для противодействия ВС России."Верховный суд республики Крым признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.Уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме оказания финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации") возбуждено следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html
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республика крым, ялта, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Республика Крым, Ялта, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ
Жительницу Ялты, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ, осудили на 17 лет