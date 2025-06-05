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В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
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14:57 05.06.2025 (обновлено: 15:09 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/yalta-2021104883.html
В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ
В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ
Отправлявшая деньги на закупку БПЛА для ВСУ жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ региона. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:57:00+03:00
2025-06-05T15:09:00+03:00
республика крым
ялта
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Отправлявшая деньги на закупку БПЛА для ВСУ жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ региона.Установлено, что ялтинка 1990 года рождения с принадлежащего ей банковского счета осуществила перевод денежных средств в виде пожертвования на приобретение ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, используемых для противодействия ВС России."Верховный суд республики Крым признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.Уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме оказания финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации") возбуждено следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html
https://ria.ru/20250604/prigovor--2020890992.html
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республика крым, ялта, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Республика Крым, Ялта, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В Крыму осудили женщину, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ

Жительницу Ялты, спонсировавшую закупку БПЛА для ВСУ, осудили на 17 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Отправлявшая деньги на закупку БПЛА для ВСУ жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
Установлено, что ялтинка 1990 года рождения с принадлежащего ей банковского счета осуществила перевод денежных средств в виде пожертвования на приобретение ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, используемых для противодействия ВС России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ
18 марта, 09:47
"Верховный суд республики Крым признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме оказания финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации") возбуждено следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
Приговор в законную силу не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Жителя Ростовской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, осудили
4 июня, 16:33
 
Республика КрымЯлтаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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