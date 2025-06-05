https://ria.ru/20250605/vychet-2021032058.html
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря - РИА Новости, 05.06.2025
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести социальный налоговый вычет с... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:58:00+03:00
2025-06-05T09:58:00+03:00
2025-06-05T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести социальный налоговый вычет с покупки путёвок в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах авторы отмечают, что в России ежегодно около 5 миллионов детей нуждаются в организации летнего отдыха и оздоровления. В 2021 и 2022 годах, по их словам, для поддержки таких поездок действовала программа туристического кешбэка, которая позволяла родителям получить частичное возмещение за путёвки в детские лагеря. Сообщается, что за два года с помощью этой программы было приобретено около 1,2 миллиона путёвок, из них 845 тысяч - в 2022 году, однако с 2023 года выделение средств на эту меру прекращено, и программа более не реализуется. Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путёвки в детские лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены. Речь идёт об организациях, включённых в официальные региональные реестры, в том числе о круглогодичных и палаточных лагерях. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год. Уточнятся, что родители смогут получить данный налоговый вычет у своего работодателя.
https://ria.ru/20250605/vychet-2021007913.html
https://ria.ru/20250511/gosduma-2016273984.html
https://ria.ru/20250517/putin-2017606240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, александр ремезков, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Россия, Сергей Миронов, Александр Ремезков, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря
В ГД внесут проект о социальном налоговом вычете с покупки путевок в лагеря
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести социальный налоговый вычет с покупки путёвок в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах авторы отмечают, что в России
ежегодно около 5 миллионов детей нуждаются в организации летнего отдыха и оздоровления. В 2021 и 2022 годах, по их словам, для поддержки таких поездок действовала программа туристического кешбэка, которая позволяла родителям получить частичное возмещение за путёвки в детские лагеря.
Сообщается, что за два года с помощью этой программы было приобретено около 1,2 миллиона путёвок, из них 845 тысяч - в 2022 году, однако с 2023 года выделение средств на эту меру прекращено, и программа более не реализуется.
Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путёвки в детские лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены.
Речь идёт об организациях, включённых в официальные региональные реестры, в том числе о круглогодичных и палаточных лагерях. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год.
Уточнятся, что родители смогут получить данный налоговый вычет у своего работодателя.