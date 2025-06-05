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В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря - РИА Новости, 05.06.2025
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09:58 05.06.2025 (обновлено: 10:49 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vychet-2021032058.html
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря - РИА Новости, 05.06.2025
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести социальный налоговый вычет с... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:58:00+03:00
2025-06-05T10:49:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
александр ремезков
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести социальный налоговый вычет с покупки путёвок в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах авторы отмечают, что в России ежегодно около 5 миллионов детей нуждаются в организации летнего отдыха и оздоровления. В 2021 и 2022 годах, по их словам, для поддержки таких поездок действовала программа туристического кешбэка, которая позволяла родителям получить частичное возмещение за путёвки в детские лагеря. Сообщается, что за два года с помощью этой программы было приобретено около 1,2 миллиона путёвок, из них 845 тысяч - в 2022 году, однако с 2023 года выделение средств на эту меру прекращено, и программа более не реализуется. Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путёвки в детские лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены. Речь идёт об организациях, включённых в официальные региональные реестры, в том числе о круглогодичных и палаточных лагерях. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год. Уточнятся, что родители смогут получить данный налоговый вычет у своего работодателя.
https://ria.ru/20250605/vychet-2021007913.html
https://ria.ru/20250511/gosduma-2016273984.html
https://ria.ru/20250517/putin-2017606240.html
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общество, россия, сергей миронов, александр ремезков, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Россия, Сергей Миронов, Александр Ремезков, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря

В ГД внесут проект о социальном налоговом вычете с покупки путевок в лагеря

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести социальный налоговый вычет с покупки путёвок в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт
06:53
"Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах авторы отмечают, что в России ежегодно около 5 миллионов детей нуждаются в организации летнего отдыха и оздоровления. В 2021 и 2022 годах, по их словам, для поддержки таких поездок действовала программа туристического кешбэка, которая позволяла родителям получить частичное возмещение за путёвки в детские лагеря.
Сообщается, что за два года с помощью этой программы было приобретено около 1,2 миллиона путёвок, из них 845 тысяч - в 2022 году, однако с 2023 года выделение средств на эту меру прекращено, и программа более не реализуется.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за обучение детей в спортшколах
11 мая, 01:09
Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путёвки в детские лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены.
Речь идёт об организациях, включённых в официальные региональные реестры, в том числе о круглогодичных и палаточных лагерях. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год.
Уточнятся, что родители смогут получить данный налоговый вычет у своего работодателя.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
17 мая, 19:27
 
ОбществоРоссияСергей МироновАлександр РемезковГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
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