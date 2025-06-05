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В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт
В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт - РИА Новости, 05.06.2025
В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт
Оформление налогового вычета на "Госуслугах" на недвижимость и транспорт планируется упростить к началу 2026 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:53:00+03:00
2025-06-05T06:53:00+03:00
2025-06-05T06:53:00+03:00
россия
максут шадаев
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Оформление налогового вычета на "Госуслугах" на недвижимость и транспорт планируется упростить к началу 2026 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В ноябре прошлого года министр сообщил, что министерство ведет активную работу по внедрению механизма оформления налогового вычета на портале "Госуслуги". "К началу 2026 года мы планируем реализовать получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта", - сказал Шадаев. Он отметил, что гражданам больше не придется заполнять декларацию при продаже квартиры или машины. Также в планах внедрить получение актуальных статусов камеральных проверок: это поможет гражданам понимать, например, когда заявление перешло на следующий этап проверки или перешло в статус выплаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, максут шадаев, общество
Россия, Максут Шадаев, Общество
В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт
Шадаев: оформление налогового вычета на недвижимость упростят к началу 2026 года
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Оформление налогового вычета на "Госуслугах" на недвижимость и транспорт планируется упростить к началу 2026 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В ноябре прошлого года министр сообщил, что министерство ведет активную работу по внедрению механизма оформления налогового вычета на портале "Госуслуги".
"К началу 2026 года мы планируем реализовать получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта", - сказал Шадаев
.
Он отметил, что гражданам больше не придется заполнять декларацию при продаже квартиры или машины.
Также в планах внедрить получение актуальных статусов камеральных проверок: это поможет гражданам понимать, например, когда заявление перешло на следующий этап проверки или перешло в статус выплаты.