https://ria.ru/20250605/vychet-2021007913.html

В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт

В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт - РИА Новости, 05.06.2025

В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт

Оформление налогового вычета на "Госуслугах" на недвижимость и транспорт планируется упростить к началу 2026 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:53:00+03:00

2025-06-05T06:53:00+03:00

2025-06-05T06:53:00+03:00

россия

максут шадаев

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Оформление налогового вычета на "Госуслугах" на недвижимость и транспорт планируется упростить к началу 2026 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В ноябре прошлого года министр сообщил, что министерство ведет активную работу по внедрению механизма оформления налогового вычета на портале "Госуслуги". "К началу 2026 года мы планируем реализовать получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта", - сказал Шадаев. Он отметил, что гражданам больше не придется заполнять декларацию при продаже квартиры или машины. Также в планах внедрить получение актуальных статусов камеральных проверок: это поможет гражданам понимать, например, когда заявление перешло на следующий этап проверки или перешло в статус выплаты.

https://ria.ru/20250605/gosuslugi-2020999302.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, максут шадаев, общество