https://ria.ru/20250605/vvs-2021181309.html
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей - РИА Новости, 05.06.2025
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей
ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, предназначенного для быстрой нейтрализации... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:21:00+03:00
2025-06-05T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, предназначенного для быстрой нейтрализации надводных целей, сообщили в пресс-службе исследовательской лаборатории ВВС (AFRL). "Во время испытаний на полигоне у побережья базы ВВС Эглин малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit сбросил боеприпас нового типа - 500-фунтовый вариант противокорабельного оружия", — говорится в сообщении. Отмечается, что новая модификация расширяет возможности поражения целей и увеличивает оперативную гибкость командования. Боеприпас представляет собой модифицированную версию стандартной авиабомбы с системой наведения, предназначенную для быстрого и точного поражения кораблей. Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски назвал QUICKSINK "доступным и революционным решением" для нейтрализации морских угроз. По его словам, новая версия массой 500 фунтов дает военным больше опций и расширяет набор средств оперативного реагирования. По данным AFRL, QUICKSINK является совместным проектом исследовательской лаборатории, Центра боевых испытаний ВВС и Командования воздушных боевых операций. Программа позволяет в сжатые сроки разрабатывать и испытывать инновационные решения для повышения боеспособности американских вооружённых сил.
https://ria.ru/20250520/bomba-2018034858.html
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сша, флорида, b-2 (northrop grumman b2 spirit), в мире, вооруженные силы сша
США, Флорида, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), В мире, Вооруженные силы США
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей
ВВС США провели испытания новой версии противокорабельного боеприпаса
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, предназначенного для быстрой нейтрализации надводных целей, сообщили в пресс-службе исследовательской лаборатории ВВС (AFRL).
"Во время испытаний на полигоне у побережья базы ВВС Эглин малозаметный бомбардировщик B-
2 Spirit сбросил боеприпас нового типа - 500-фунтовый вариант противокорабельного оружия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая модификация расширяет возможности поражения целей и увеличивает оперативную гибкость командования. Боеприпас представляет собой модифицированную версию стандартной авиабомбы с системой наведения, предназначенную для быстрого и точного поражения кораблей.
Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски назвал QUICKSINK "доступным и революционным решением" для нейтрализации морских угроз. По его словам, новая версия массой 500 фунтов дает военным больше опций и расширяет набор средств оперативного реагирования.
По данным AFRL, QUICKSINK является совместным проектом исследовательской лаборатории, Центра боевых испытаний ВВС и Командования воздушных боевых операций. Программа позволяет в сжатые сроки разрабатывать и испытывать инновационные решения для повышения боеспособности американских вооружённых сил.