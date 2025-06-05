Рейтинг@Mail.ru
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vvs-2021181309.html
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей - РИА Новости, 05.06.2025
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей
ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, предназначенного для быстрой нейтрализации... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:21:00+03:00
2025-06-05T19:21:00+03:00
сша
флорида
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
в мире
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578132726_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_03586820f465b3ec5a718580de6998a4.jpg
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, предназначенного для быстрой нейтрализации надводных целей, сообщили в пресс-службе исследовательской лаборатории ВВС (AFRL). "Во время испытаний на полигоне у побережья базы ВВС Эглин малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit сбросил боеприпас нового типа - 500-фунтовый вариант противокорабельного оружия", — говорится в сообщении. Отмечается, что новая модификация расширяет возможности поражения целей и увеличивает оперативную гибкость командования. Боеприпас представляет собой модифицированную версию стандартной авиабомбы с системой наведения, предназначенную для быстрого и точного поражения кораблей. Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски назвал QUICKSINK "доступным и революционным решением" для нейтрализации морских угроз. По его словам, новая версия массой 500 фунтов дает военным больше опций и расширяет набор средств оперативного реагирования. По данным AFRL, QUICKSINK является совместным проектом исследовательской лаборатории, Центра боевых испытаний ВВС и Командования воздушных боевых операций. Программа позволяет в сжатые сроки разрабатывать и испытывать инновационные решения для повышения боеспособности американских вооружённых сил.
https://ria.ru/20250520/bomba-2018034858.html
https://ria.ru/20250521/ssha-2018281307.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578132726_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_2a0bae5db08c1e5093852ab86ea50421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, флорида, b-2 (northrop grumman b2 spirit), в мире, вооруженные силы сша
США, Флорида, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), В мире, Вооруженные силы США
США испытали новую авиабомбу для поражения кораблей

ВВС США провели испытания новой версии противокорабельного боеприпаса

© Фото : Public domainАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Public domain
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, предназначенного для быстрой нейтрализации надводных целей, сообщили в пресс-службе исследовательской лаборатории ВВС (AFRL).
"Во время испытаний на полигоне у побережья базы ВВС Эглин малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit сбросил боеприпас нового типа - 500-фунтовый вариант противокорабельного оружия", — говорится в сообщении.
США изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61-13 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы
20 мая, 12:58
Отмечается, что новая модификация расширяет возможности поражения целей и увеличивает оперативную гибкость командования. Боеприпас представляет собой модифицированную версию стандартной авиабомбы с системой наведения, предназначенную для быстрого и точного поражения кораблей.
Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски назвал QUICKSINK "доступным и революционным решением" для нейтрализации морских угроз. По его словам, новая версия массой 500 фунтов дает военным больше опций и расширяет набор средств оперативного реагирования.
По данным AFRL, QUICKSINK является совместным проектом исследовательской лаборатории, Центра боевых испытаний ВВС и Командования воздушных боевых операций. Программа позволяет в сжатые сроки разрабатывать и испытывать инновационные решения для повышения боеспособности американских вооружённых сил.
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
21 мая, 15:58
 
СШАФлоридаB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)В миреВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала