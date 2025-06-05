https://ria.ru/20250605/vsu-2021201641.html

При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области

При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области - РИА Новости, 05.06.2025

При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области

Местный житель пострадал при атаке FPV-дронов в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:43:00+03:00

2025-06-05T23:43:00+03:00

2025-06-05T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Местный житель пострадал при атаке FPV-дронов в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства поврежден автомобиль", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия