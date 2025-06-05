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При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области - РИА Новости, 05.06.2025
При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
Местный житель пострадал при атаке FPV-дронов в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:43:00+03:00
2025-06-05T23:43:00+03:00
2025-06-05T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Местный житель пострадал при атаке FPV-дронов в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства поврежден автомобиль", - написал он.
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При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
Богомаз: при атаке дронов ВСУ в Брянской области пострадал мужчина