https://ria.ru/20250605/vsu-2021197066.html

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Курской области

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Курской области - РИА Новости, 05.06.2025

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Курской области

Еще один житель деревни Сухая Рыльского района Курской области пострадал от атаки украинского дрона в четверг, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:49:00+03:00

2025-06-05T22:49:00+03:00

2025-06-05T22:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Еще один житель деревни Сухая Рыльского района Курской области пострадал от атаки украинского дрона в четверг, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее в четверг Хинштейн сообщал, что 48-летний мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в деревне Сухая Рыльского района. "Еще один житель деревни Сухая Рыльского района пострадал от атаки украинского дрона. Во время прилета 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему была оказана первая медицинская помощь. Родственники мужчины приняли решение самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльский район

курская область

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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины