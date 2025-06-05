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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Курской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Курской области - РИА Новости, 05.06.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Курской области
Еще один житель деревни Сухая Рыльского района Курской области пострадал от атаки украинского дрона в четверг, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:49:00+03:00
2025-06-05T22:49:00+03:00
2025-06-05T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Еще один житель деревни Сухая Рыльского района Курской области пострадал от атаки украинского дрона в четверг, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее в четверг Хинштейн сообщал, что 48-летний мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в деревне Сухая Рыльского района. "Еще один житель деревни Сухая Рыльского района пострадал от атаки украинского дрона. Во время прилета 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему была оказана первая медицинская помощь. Родственники мужчины приняли решение самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн.
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Курской области
Хинштейн: при атаке дрона ВСУ пострадал житель курской деревни Сухая