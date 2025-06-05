https://ria.ru/20250605/vsu-2021196308.html

ВСУ за сутки девять раз атаковали территорию ДНР

ВСУ за сутки девять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 05.06.2025

ВСУ за сутки девять раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска девять раз атаковали территорию ДНР в четверг, применив ствольную артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:38:00+03:00

2025-06-05T22:38:00+03:00

2025-06-05T22:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска девять раз атаковали территорию ДНР в четверг, применив ствольную артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены девять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал он в Telegram-канале. По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили храм в Донецке и грузовик в Горловке. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, украинские войска с начала суток выпустили не менее семи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, в том числе кассетного типа, атаковали Донецк и Горловку при помощи дрона-камикадзе, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Селидово.

https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020772373.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины