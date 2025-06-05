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ВСУ за сутки девять раз атаковали территорию ДНР
ВСУ за сутки девять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ за сутки девять раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска девять раз атаковали территорию ДНР в четверг, применив ствольную артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:38:00+03:00
2025-06-05T22:38:00+03:00
2025-06-05T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска девять раз атаковали территорию ДНР в четверг, применив ствольную артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены девять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал он в Telegram-канале. По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили храм в Донецке и грузовик в Горловке. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, украинские войска с начала суток выпустили не менее семи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, в том числе кассетного типа, атаковали Донецк и Горловку при помощи дрона-камикадзе, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Селидово.
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020772373.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки девять раз атаковали территорию ДНР
Пушилин: ВСУ девять раз атаковали территорию ДНР, применив кассетную артиллерию