https://ria.ru/20250605/vsu-2021194634.html

После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил

После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил - РИА Новости, 05.06.2025

После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил

После оккупации ВСУ в селе Русское Поречное Курской области не выжил никто, сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:23:00+03:00

2025-06-05T22:23:00+03:00

2025-06-05T22:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

русское поречное

вооруженные силы украины

происшествия

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ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. После оккупации ВСУ в селе Русское Поречное Курской области не выжил никто, сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова. По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию Суджанского района были оккупированы населенные пункты Пореченского сельсовета, в том числе село Русское Поречное. Жаданова уточнила, что на момент вторжения на территории сельсовета оставалось 92 человека, и в первые месяцы оккупации десятерым из них удалось "чудом" выйти живыми. По ее словам, в населенных пунктах оставались, в основном, пожилые люди. "На момент освобождения сел Русское Поречное и Черкасское Поречное (в марте 20205 года - ред.) в общей сложности из 81 остававшихся там известно о 48 погибших, 24 человека числятся пропавшими без вести, местонахождение их неизвестно... По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги... переломаны грудные клетки... Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах. В общей сложности из села Русское Поречное не выжило ни одного человека. Очень страшно. К горлу подступает ком от одной мысли: что пришлось испытать этим людям там", - сказала Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста "Освобождение Курской области". Вышедшие живыми рассказывали, что односельчане, которые остались там, подвергались нападениям дронов - людей убивали семьями. Кроме того, глава сельсовета добавила, что в этих населенных пунктах не осталось ни одного целого дома - все они разрушены. Организатором телемоста выступила делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250605/otvet-2021149066.html

https://ria.ru/20250604/podryv-2020958379.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

россия

курская область

русское поречное

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россия, курская область, русское поречное, вооруженные силы украины, происшествия