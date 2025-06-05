Рейтинг@Mail.ru
После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vsu-2021194634.html
После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил
После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил - РИА Новости, 05.06.2025
После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил
После оккупации ВСУ в селе Русское Поречное Курской области не выжил никто, сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:23:00+03:00
2025-06-05T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
русское поречное
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016846578_0:157:3068:1883_1920x0_80_0_0_59fc17d0d086b6e46233de1b1d787fb0.jpg
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. После оккупации ВСУ в селе Русское Поречное Курской области не выжил никто, сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова. По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию Суджанского района были оккупированы населенные пункты Пореченского сельсовета, в том числе село Русское Поречное. Жаданова уточнила, что на момент вторжения на территории сельсовета оставалось 92 человека, и в первые месяцы оккупации десятерым из них удалось "чудом" выйти живыми. По ее словам, в населенных пунктах оставались, в основном, пожилые люди. "На момент освобождения сел Русское Поречное и Черкасское Поречное (в марте 20205 года - ред.) в общей сложности из 81 остававшихся там известно о 48 погибших, 24 человека числятся пропавшими без вести, местонахождение их неизвестно... По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги... переломаны грудные клетки... Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах. В общей сложности из села Русское Поречное не выжило ни одного человека. Очень страшно. К горлу подступает ком от одной мысли: что пришлось испытать этим людям там", - сказала Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста "Освобождение Курской области". Вышедшие живыми рассказывали, что односельчане, которые остались там, подвергались нападениям дронов - людей убивали семьями. Кроме того, глава сельсовета добавила, что в этих населенных пунктах не осталось ни одного целого дома - все они разрушены. Организатором телемоста выступила делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250605/otvet-2021149066.html
https://ria.ru/20250604/podryv-2020958379.html
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
россия
курская область
русское поречное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016846578_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_7eb3f12dab509eea289a9e9565d6d4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, русское поречное, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Русское Поречное, Вооруженные силы Украины, Происшествия
После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил

Глава сельсовета Жаданова: никто не выжил после оккупации ВСУ в Русском Поречном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. После оккупации ВСУ в селе Русское Поречное Курской области не выжил никто, сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова.
По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию Суджанского района были оккупированы населенные пункты Пореченского сельсовета, в том числе село Русское Поречное. Жаданова уточнила, что на момент вторжения на территории сельсовета оставалось 92 человека, и в первые месяцы оккупации десятерым из них удалось "чудом" выйти живыми. По ее словам, в населенных пунктах оставались, в основном, пожилые люди.
Пуск крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины
Вчера, 17:27
"На момент освобождения сел Русское Поречное и Черкасское Поречное (в марте 20205 года - ред.) в общей сложности из 81 остававшихся там известно о 48 погибших, 24 человека числятся пропавшими без вести, местонахождение их неизвестно... По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги... переломаны грудные клетки... Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах. В общей сложности из села Русское Поречное не выжило ни одного человека. Очень страшно. К горлу подступает ком от одной мысли: что пришлось испытать этим людям там", - сказала Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста "Освобождение Курской области".
Вышедшие живыми рассказывали, что односельчане, которые остались там, подвергались нападениям дронов - людей убивали семьями. Кроме того, глава сельсовета добавила, что в этих населенных пунктах не осталось ни одного целого дома - все они разрушены.
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
При подрыве моста в Курской области использовали пять взрывных устройств
4 июня, 19:41
Организатором телемоста выступила делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
13 мая, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРусское ПоречноеВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала