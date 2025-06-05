После оккупации Русского Поречного ВСУ никто не выжил
Глава сельсовета Жаданова: никто не выжил после оккупации ВСУ в Русском Поречном
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области . Архивное фото
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ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. После оккупации ВСУ в селе Русское Поречное Курской области не выжил никто, сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова.
По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию Суджанского района были оккупированы населенные пункты Пореченского сельсовета, в том числе село Русское Поречное. Жаданова уточнила, что на момент вторжения на территории сельсовета оставалось 92 человека, и в первые месяцы оккупации десятерым из них удалось "чудом" выйти живыми. По ее словам, в населенных пунктах оставались, в основном, пожилые люди.
"На момент освобождения сел Русское Поречное и Черкасское Поречное (в марте 20205 года - ред.) в общей сложности из 81 остававшихся там известно о 48 погибших, 24 человека числятся пропавшими без вести, местонахождение их неизвестно... По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги... переломаны грудные клетки... Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах. В общей сложности из села Русское Поречное не выжило ни одного человека. Очень страшно. К горлу подступает ком от одной мысли: что пришлось испытать этим людям там", - сказала Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста "Освобождение Курской области".
Вышедшие живыми рассказывали, что односельчане, которые остались там, подвергались нападениям дронов - людей убивали семьями. Кроме того, глава сельсовета добавила, что в этих населенных пунктах не осталось ни одного целого дома - все они разрушены.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.