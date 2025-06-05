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При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 05.06.2025

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Две жительницы села Волчья Александровка Волоконовского района пострадали в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:56:00+03:00

2025-06-05T19:56:00+03:00

2025-06-05T20:43:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Две жительницы села Волчья Александровка Волоконовского района пострадали в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона ранены две женщины. Пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия