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При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 05.06.2025
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Две жительницы села Волчья Александровка Волоконовского района пострадали в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:56:00+03:00
2025-06-05T19:56:00+03:00
2025-06-05T20:43:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Две жительницы села Волчья Александровка Волоконовского района пострадали в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона ранены две женщины. Пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Гладков: при атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали две женщины