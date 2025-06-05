Рейтинг@Mail.ru
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 05.06.2025 (обновлено: 20:43 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vsu-2021183395.html
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 05.06.2025
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Две жительницы села Волчья Александровка Волоконовского района пострадали в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:56:00+03:00
2025-06-05T20:43:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021187925_0:245:960:785_1920x0_80_0_0_6fa7e2300501cdce00fb279eb804e51c.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Две жительницы села Волчья Александровка Волоконовского района пострадали в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона ранены две женщины. Пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021187925_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c985f99a6601be8371f442d2983682d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Гладков: при атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали две женщины

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 5 июня 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 5 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Две жительницы села Волчья Александровка Волоконовского района пострадали в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя. В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона ранены две женщины. Пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала