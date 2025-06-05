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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района - РИА Новости, 05.06.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района
Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в курском Рыльском районе, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:17:00+03:00
2025-06-05T19:17:00+03:00
2025-06-05T19:22:00+03:00
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в курском Рыльском районе, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. Ранения получил хозяин дома — 48-летний мужчина. С закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, спины, левой ноги его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить пострадавшего на ноги как можно скорее!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района
Хинштейн: мужчина попал в больницу после атаки БПЛА ВСУ на дом в Рыльском районе