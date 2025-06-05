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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 05.06.2025 (обновлено: 19:22 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vsu-2021180585.html
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района - РИА Новости, 05.06.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района
Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в курском Рыльском районе, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:17:00+03:00
2025-06-05T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
рыльский район
вооруженные силы украины
александр хинштейн
курская область
россия
происшествия
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в курском Рыльском районе, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. Ранения получил хозяин дома — 48-летний мужчина. С закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, спины, левой ноги его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить пострадавшего на ноги как можно скорее!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльск
рыльский район
курская область
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рыльск, рыльский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района

Хинштейн: мужчина попал в больницу после атаки БПЛА ВСУ на дом в Рыльском районе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в курском Рыльском районе, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. Ранения получил хозяин дома — 48-летний мужчина. С закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, спины, левой ноги его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить пострадавшего на ноги как можно скорее!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскРыльский районВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
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