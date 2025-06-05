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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района - РИА Новости, 05.06.2025

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Рыльского района

Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в курском Рыльском районе, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:17:00+03:00

2025-06-05T19:17:00+03:00

2025-06-05T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр хинштейн

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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ по частному дому в курском Рыльском районе, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. Ранения получил хозяин дома — 48-летний мужчина. С закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, спины, левой ноги его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить пострадавшего на ноги как можно скорее!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рыльск, рыльский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, россия, происшествия