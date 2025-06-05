https://ria.ru/20250605/vsu-2021165429.html

При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина

При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина - РИА Новости, 05.06.2025

При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина

Женщина погибла после удара ВСУ по Рыльску, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:59:00+03:00

2025-06-05T17:59:00+03:00

2025-06-05T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021165087_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_c8b9e63026b3da06f036a2d26154d145.jpg

КУРСК, 5 июн — РИА Новости. Женщина погибла после удара ВСУ по Рыльску, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские преступники нанесли удар по Рыльску. <...> По предварительным данным, <...> в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным. Еще шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. Восьмидесятитрехлетняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии", — написал он.По словам врио главы региона, у погибшей при ударе ВСУ осталось трое несовершеннолетних детей, им окажут необходимую помощь. Атака пришлась на многоквартирный и частные дома. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе ударной волной повреждено несколько жилых зданий, в неработающем хлебозаводе выбило стекла в окнах.Сейчас на месте работают оперативные службы. Там также находится глава района. "Подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", — добавил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльск

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рыльск, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр хинштейн