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При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 05.06.2025 (обновлено: 18:49 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vsu-2021165429.html
При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина
При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина - РИА Новости, 05.06.2025
При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина
Женщина погибла после удара ВСУ по Рыльску, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:59:00+03:00
2025-06-05T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
александр хинштейн
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КУРСК, 5 июн — РИА Новости. Женщина погибла после удара ВСУ по Рыльску, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские преступники нанесли удар по Рыльску. &lt;...&gt; По предварительным данным, &lt;...&gt; в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным. Еще шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. Восьмидесятитрехлетняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии", — написал он.По словам врио главы региона, у погибшей при ударе ВСУ осталось трое несовершеннолетних детей, им окажут необходимую помощь. Атака пришлась на многоквартирный и частные дома. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе ударной волной повреждено несколько жилых зданий, в неработающем хлебозаводе выбило стекла в окнах.Сейчас на месте работают оперативные службы. Там также находится глава района. "Подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", — добавил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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рыльск, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Александр Хинштейн
При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина

Хинштейн: женщина погибла при ударе ВСУ по Рыльску, 6 человек получили ранения

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по Рыльску в Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску в Курской области
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КУРСК, 5 июн — РИА Новости. Женщина погибла после удара ВСУ по Рыльску, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Украинские преступники нанесли удар по Рыльску. <...> По предварительным данным, <...> в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным. Еще шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. Восьмидесятитрехлетняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии", — написал он.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области
По словам врио главы региона, у погибшей при ударе ВСУ осталось трое несовершеннолетних детей, им окажут необходимую помощь.
Атака пришлась на многоквартирный и частные дома. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе ударной волной повреждено несколько жилых зданий, в неработающем хлебозаводе выбило стекла в окнах.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Там также находится глава района.
"Подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", — добавил Хинштейн.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияАлександр Хинштейн
 
 
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