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При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина
При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина - РИА Новости, 05.06.2025
При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина
Женщина погибла после удара ВСУ по Рыльску, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:59:00+03:00
2025-06-05T17:59:00+03:00
2025-06-05T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
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вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 5 июн — РИА Новости. Женщина погибла после удара ВСУ по Рыльску, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские преступники нанесли удар по Рыльску. <...> По предварительным данным, <...> в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным. Еще шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. Восьмидесятитрехлетняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии", — написал он.По словам врио главы региона, у погибшей при ударе ВСУ осталось трое несовершеннолетних детей, им окажут необходимую помощь. Атака пришлась на многоквартирный и частные дома. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе ударной волной повреждено несколько жилых зданий, в неработающем хлебозаводе выбило стекла в окнах.Сейчас на месте работают оперативные службы. Там также находится глава района. "Подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", — добавил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Александр Хинштейн
При ударе ВСУ по Рыльску погибла женщина
Хинштейн: женщина погибла при ударе ВСУ по Рыльску, 6 человек получили ранения