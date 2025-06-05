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Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.06.2025
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16:18 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.06.2025
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Расследование преступлений ВСУ в Курской области всё еще находится на начальной стадии из-за большого количества неразорвавшихся боеприпасов и мин, заявил посол РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:18:00+03:00
2025-06-05T16:18:00+03:00
курская область
россия
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Расследование преступлений ВСУ в Курской области всё еще находится на начальной стадии из-за большого количества неразорвавшихся боеприпасов и мин, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Официальное расследование преступлений украинского режима всё еще находится на начальной стадии. Работа следственных групп сдерживается большим количеством мин, неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после пребывания украинских формирований на курской земле", - сказал Мирошник на международном телемосте по преступлениям ВСУ в Курской области. Он добавил, что число погибших и пострадавших жителей Курской области всё еще является предварительным, точные данные будут предоставлены только после окончания следственных мероприятий. Мирошник также подчеркнул, что попытка вторжения в Курскую область является политическим решением киевского режима, которое поддержали его спонсоры. "Отсутствие внятной реакции Запада на совершенное преступление дает четкое понимание их подходов, что взращенный ими монстр существует вне рамок и правил и ради достижения цели может совершать любые преступления", - заключил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250531/pogibshie-2020141471.html
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курская область, россия, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области

Мирошник: расследование преступлений ВСУ находится на начальной стадии

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Расследование преступлений ВСУ в Курской области всё еще находится на начальной стадии из-за большого количества неразорвавшихся боеприпасов и мин, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Официальное расследование преступлений украинского режима всё еще находится на начальной стадии. Работа следственных групп сдерживается большим количеством мин, неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после пребывания украинских формирований на курской земле", - сказал Мирошник на международном телемосте по преступлениям ВСУ в Курской области.
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Он добавил, что число погибших и пострадавших жителей Курской области всё еще является предварительным, точные данные будут предоставлены только после окончания следственных мероприятий.
Мирошник также подчеркнул, что попытка вторжения в Курскую область является политическим решением киевского режима, которое поддержали его спонсоры.
"Отсутствие внятной реакции Запада на совершенное преступление дает четкое понимание их подходов, что взращенный ими монстр существует вне рамок и правил и ради достижения цели может совершать любые преступления", - заключил он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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