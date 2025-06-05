https://ria.ru/20250605/vsu-2021119920.html

Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы

Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 05.06.2025

Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы

Военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы четверых украинских военнослужащих, вторгшихся в прошлом году в Курскую область, сообщает Главная военная... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:46:00+03:00

2025-06-05T15:46:00+03:00

2025-06-05T15:46:00+03:00

происшествия

курская область

украина

россия

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы четверых украинских военнослужащих, вторгшихся в прошлом году в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины стрелков Игоря Дребеды, Владимира Голодняка и пулеметчиков Евгения Копайгоры, Владимира Самородченко", - говорится в сообщении. Уточняется, что они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что 6 ноября Дребеда, Копайгора, Голодняк и Самородченко незаконно пересекли государственную границу, вторглись на территорию Курской области. Около двух недель они блокировали населенный пункт, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских войск, запугивали мирных граждан, препятствовали их свободному передвижению и эвакуации, а в середине ноября сдались в плен. "Суд приговорил каждого из осужденных к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250424/lnr-2013234584.html

https://ria.ru/20250602/vsu-2020489895.html

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происшествия, курская область, украина, россия, главная военная прокуратура