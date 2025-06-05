Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vsu-2021119920.html
Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы
Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 05.06.2025
Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы
Военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы четверых украинских военнослужащих, вторгшихся в прошлом году в Курскую область, сообщает Главная военная... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:46:00+03:00
2025-06-05T15:46:00+03:00
происшествия
курская область
украина
россия
главная военная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы четверых украинских военнослужащих, вторгшихся в прошлом году в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины стрелков Игоря Дребеды, Владимира Голодняка и пулеметчиков Евгения Копайгоры, Владимира Самородченко", - говорится в сообщении. Уточняется, что они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что 6 ноября Дребеда, Копайгора, Голодняк и Самородченко незаконно пересекли государственную границу, вторглись на территорию Курской области. Около двух недель они блокировали населенный пункт, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских войск, запугивали мирных граждан, препятствовали их свободному передвижению и эвакуации, а в середине ноября сдались в плен. "Суд приговорил каждого из осужденных к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250424/lnr-2013234584.html
https://ria.ru/20250602/vsu-2020489895.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, украина, россия, главная военная прокуратура
Происшествия, Курская область, Украина, Россия, Главная военная прокуратура
Суд приговорил четырех украинских военных к 15 годам тюрьмы

Четыре боевика ВСУ получили по 15 лет за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы четверых украинских военнослужащих, вторгшихся в прошлом году в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины стрелков Игоря Дребеды, Владимира Голодняка и пулеметчиков Евгения Копайгоры, Владимира Самородченко", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В ЛНР будут судить женщину, укрывавшую военных ВСУ
24 апреля, 16:26
Уточняется, что они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
В суде было установлено, что 6 ноября Дребеда, Копайгора, Голодняк и Самородченко незаконно пересекли государственную границу, вторглись на территорию Курской области. Около двух недель они блокировали населенный пункт, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских войск, запугивали мирных граждан, препятствовали их свободному передвижению и эвакуации, а в середине ноября сдались в плен.
"Суд приговорил каждого из осужденных к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
суд - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку
2 июня, 16:18
 
ПроисшествияКурская областьУкраинаРоссияГлавная военная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала