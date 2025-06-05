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ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.06.2025
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14:37 05.06.2025 (обновлено: 15:05 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vsu-2021100872.html
ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
Дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:37:00+03:00
2025-06-05T15:05:00+03:00
вооруженные силы украины
запорожская аэс
в мире
россия
днепр (река)
запорожская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции."Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений не зафиксировано", - говорится в сообщении.Само здание учебно-тренировочного центра находится в непосредственной близи от площадки ЗАЭС. Здесь сотрудники станции в постоянном режиме проходят обучение и повышение квалификации, отрабатывают навыки и действия в нештатных ситуациях.Последний раз об атаке учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС сообщалось 21 мая, тогда также обошлось без пострадавших.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html
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россия
днепр (река)
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире, россия, днепр (река), запорожская область
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, В мире, Россия, Днепр (река), Запорожская область
ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

ВСУ атаковали тренажерный центр ЗАЭС, никто не пострадал

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную
3 июня, 12:37
Само здание учебно-тренировочного центра находится в непосредственной близи от площадки ЗАЭС. Здесь сотрудники станции в постоянном режиме проходят обучение и повышение квалификации, отрабатывают навыки и действия в нештатных ситуациях.
Последний раз об атаке учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС сообщалось 21 мая, тогда также обошлось без пострадавших.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лихачев рассказал об обсуждении проблемы американского топлива на ЗАЭС
3 июня, 14:25
 
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСВ миреРоссияДнепр (река)Запорожская область
 
 
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