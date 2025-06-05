https://ria.ru/20250605/vsu-2021100872.html

ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.06.2025

ВСУ снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:37:00+03:00

2025-06-05T14:37:00+03:00

2025-06-05T15:05:00+03:00

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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запорожская область

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции."Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений не зафиксировано", - говорится в сообщении.Само здание учебно-тренировочного центра находится в непосредственной близи от площадки ЗАЭС. Здесь сотрудники станции в постоянном режиме проходят обучение и повышение квалификации, отрабатывают навыки и действия в нештатных ситуациях.Последний раз об атаке учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС сообщалось 21 мая, тогда также обошлось без пострадавших.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html

https://ria.ru/20250603/toplivo-2020666331.html

россия

днепр (река)

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вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире, россия, днепр (река), запорожская область