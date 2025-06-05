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Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области
Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2025
Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области
Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:44:00+03:00
2025-06-05T10:44:00+03:00
2025-06-05T12:20:00+03:00
мелитополь
энергодар
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евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "В результате массированной атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Энергодар, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Снижен напор водоснабжения" , — написал глава региона.Аварийные службы работают над ликвидацией последствий.По данным Балицкого, минувшей ночью ПВО сбила более десяти дронов противника, пытавшихся атаковать объекты энергоснабжения.О последствиях обстрела Херсонской области рассказал утром губернатор Владимир Сальдо — без света и воды остались более 120 тысяч человек.Удары ВСУ по энергетикеНакануне большая часть Запорожской и Херсонской областей была обесточена из-за целенаправленных украинских атак.Электроснабжение удалось восстановить к вечеру среды.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
энергодар
бердянск
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Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Евгений Балицкий, Происшествия, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области
Балицкий: атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя, Каменку-Днепровскую и Энергодар