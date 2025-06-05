https://ria.ru/20250605/vsu-2021041992.html

Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области

Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2025

Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области

Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:44:00+03:00

2025-06-05T10:44:00+03:00

2025-06-05T12:20:00+03:00

мелитополь

энергодар

бердянск

евгений балицкий

происшествия

россия

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893378927_0:343:2972:2015_1920x0_80_0_0_c22205597c47705019917f7c317d3ee6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "В результате массированной атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Энергодар, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Снижен напор водоснабжения" , — написал глава региона.Аварийные службы работают над ликвидацией последствий.По данным Балицкого, минувшей ночью ПВО сбила более десяти дронов противника, пытавшихся атаковать объекты энергоснабжения.О последствиях обстрела Херсонской области рассказал утром губернатор Владимир Сальдо — без света и воды остались более 120 тысяч человек.Удары ВСУ по энергетикеНакануне большая часть Запорожской и Херсонской областей была обесточена из-за целенаправленных украинских атак.Электроснабжение удалось восстановить к вечеру среды.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

энергодар

бердянск

россия

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, энергодар, бердянск, евгений балицкий, происшествия, россия, херсонская область , владимир сальдо, запорожская область, вооруженные силы украины