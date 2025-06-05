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При обстреле ВСУ в Запорожской области получили повреждения энергообъекты
При обстреле ВСУ в Запорожской области получили повреждения энергообъекты - РИА Новости, 05.06.2025
При обстреле ВСУ в Запорожской области получили повреждения энергообъекты
В Запорожской области из-за ночной массированной атаки беспилотников ВСУ значительно повреждены энергообъекты, в большей части регионы зафиксированы перебои в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:25:00+03:00
2025-06-05T09:25:00+03:00
2025-06-05T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
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мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В Запорожской области из-за ночной массированной атаки беспилотников ВСУ значительно повреждены энергообъекты, в большей части регионы зафиксированы перебои в электроснабжении, сообщает региональное министерство энергетики.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что минувшей ночью противник совершил массированный обстрел региона БПЛА. Временно без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка."Объекты электросетевой инфраструктуры получили значительные повреждения. На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои в электроснабжении", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, идут работы по скорейшему восстановлению и поддержанию работы электросетевого комплекса."Задействованы все имеющиеся ресурсы и привлечены дополнительные силы", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, мелитополь, приморск, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Мелитополь, Приморск, Евгений Балицкий
При обстреле ВСУ в Запорожской области получили повреждения энергообъекты
При обстреле БПЛА ВСУ в Запорожской области получили повреждения энергообъекты