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ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы телеканала "Звезда" в Алешках - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 05.06.2025 (обновлено: 11:08 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vsu-2021020068.html
ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы телеканала "Звезда" в Алешках
ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы телеканала "Звезда" в Алешках - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы телеканала "Звезда" в Алешках
Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области, сообщил телеканал. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:12:00+03:00
2025-06-05T11:08:00+03:00
херсонская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области, сообщил телеканал."Вражеские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой "Звезды" в Алешках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий", — говорится в публикации.По словам раненого, момента атаки он не почувствовал."Удар, взрыв. Оглушило", — рассказал он в репортаже, опубликованном "Звездой".Беспилотники ежедневно наносят удары по мирным жителям, больницам и дорогам в Алешках, от поселка остались одни руины, добавил телеканал.В марте в ЛНР в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS погибли оператор "Звезды" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военкор "Известий" Александр Федорчак. Еще один корреспондент "Звезды" Никита Гольдин получил тяжелое ранение и умер месяц спустя. Как заявила тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, атакой на журналистов киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность и готовность без раздумий идти на любые преступления против мирного населения.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы телеканала "Звезда" в Алешках

Дроны ВСУ дважды атаковали авто съемочной группы "Звезды" в Алешках

© Zvezdanews/Telegram Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области
 Автомобиль съемочной группы Звезды попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Zvezdanews/Telegram
Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области, сообщил телеканал.
"Вражеские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой "Звезды" в Алешках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий", — говорится в публикации.
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По словам раненого, момента атаки он не почувствовал.
"Удар, взрыв. Оглушило", — рассказал он в репортаже, опубликованном "Звездой".
Беспилотники ежедневно наносят удары по мирным жителям, больницам и дорогам в Алешках, от поселка остались одни руины, добавил телеканал.
В марте в ЛНР в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS погибли оператор "Звезды" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военкор "Известий" Александр Федорчак. Еще один корреспондент "Звезды" Никита Гольдин получил тяжелое ранение и умер месяц спустя. Как заявила тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, атакой на журналистов киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность и готовность без раздумий идти на любые преступления против мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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