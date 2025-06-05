ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы телеканала "Звезда" в Алешках
Дроны ВСУ дважды атаковали авто съемочной группы "Звезды" в Алешках
© Zvezdanews/Telegram Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области
Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Автомобиль съемочной группы "Звезды" попал под удар украинских беспилотников в Херсонской области, сообщил телеканал.
"Вражеские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой "Звезды" в Алешках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий", — говорится в публикации.
По словам раненого, момента атаки он не почувствовал.
"Удар, взрыв. Оглушило", — рассказал он в репортаже, опубликованном "Звездой".
Беспилотники ежедневно наносят удары по мирным жителям, больницам и дорогам в Алешках, от поселка остались одни руины, добавил телеканал.
В марте в ЛНР в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS погибли оператор "Звезды" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военкор "Известий" Александр Федорчак. Еще один корреспондент "Звезды" Никита Гольдин получил тяжелое ранение и умер месяц спустя. Как заявила тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, атакой на журналистов киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность и готовность без раздумий идти на любые преступления против мирного населения.
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