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ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины РСЗО "Град",... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:54:00+03:00
2025-06-05T12:54:00+03:00
2025-06-05T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степовое Запорожской области, Крупица и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
МО: ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 90 военных за сутки