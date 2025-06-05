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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, сообщил РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:49:00+03:00
2025-06-05T12:49:00+03:00
2025-06-05T12:49:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле
Песков: встреча Путина и Трампа необходима, нужно подготовить её должным образом