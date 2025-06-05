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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2025
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12:49 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vstrecha-2021070559.html
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, сообщил РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:49:00+03:00
2025-06-05T12:49:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле

Песков: встреча Путина и Трампа необходима, нужно подготовить её должным образом

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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