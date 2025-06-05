https://ria.ru/20250605/vstrecha-2021070559.html

Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле

Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2025

Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, сообщил РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:49:00+03:00

2025-06-05T12:49:00+03:00

2025-06-05T12:49:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250605/razgovor-2021066811.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп